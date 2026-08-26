Il Brighton è pronto a giocarsi l’accesso alla fase campionato della Conference League in una sfida decisiva. Giovedì 27 agosto 2026, alle ore 20:30 italiane, i Seagulls ospiteranno il Tromso all’Amex Stadium per la gara di ritorno dei preliminari. Dopo lo 0-0 maturato in Norvegia, la qualificazione resta completamente aperta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Brighton partirà con il vantaggio di poter giocare davanti al proprio pubblico e cercherà di far valere la maggiore qualità per conquistare la qualificazione. Il Tromso, però, ha già dimostrato nella gara d’andata di saper difendere con attenzione e rendere complicata la vita agli inglesi. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Brighton-Tromso in TV e streaming

si giocherà giovedì 27 agosto 2026 all’Amex Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30 italiane. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming sui canali che detengono i diritti della UEFA Conference League. Il match rappresenterà un appuntamento decisivo per entrambe le squadre, con la qualificazione ancora in bilico dopo il pareggio a reti bianche dell’andata.

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Il Brighton vuole sfruttare il fattore campo

Il pareggio per 0-0 ottenuto in Norvegia ha lasciato al Brighton il compito di chiudere la pratica davanti ai propri tifosi. Nella gara d’andata la squadra inglese ha creato numerose occasioni, arrivando a calciare 25 volte senza però riuscire a trovare il gol decisivo.

La formazione di Fabian Hürzeler dovrà ora trasformare il controllo del gioco in maggiore concretezza. All’Amex Stadium il Brighton cercherà di imporre ritmo e qualità fin dai primi minuti, evitando di concedere spazio alle ripartenze di un Tromso che ha già dimostrato di saper rimanere compatto e organizzato.

Il Tromso sogna l’impresa in Inghilterra

Per il Tromso la trasferta in Inghilterra rappresenta un’occasione per completare una vera e propria impresa. Lo 0-0 dell’andata ha permesso alla formazione norvegese di arrivare alla gara di ritorno con la qualificazione ancora apertissima.

La squadra ospite potrebbe affidarsi ancora a una partita attenta e compatta, cercando di limitare gli spazi e colpire nelle ripartenze. In Norvegia il Tromso è riuscito a creare anche alcune situazioni pericolose e proverà a sfruttare ogni possibile occasione per mettere in difficoltà il Brighton.

Le chiavi della partita

La gara potrebbe dipendere dalla capacità del Brighton di trovare rapidamente spazi contro una squadra pronta a difendersi con molti uomini. I Seagulls avranno probabilmente il controllo del possesso, ma dovranno essere più cinici rispetto all’andata per evitare che il confronto rimanga in equilibrio.

Il Tromso cercherà invece di resistere alla pressione inglese e sfruttare eventuali errori in fase di costruzione. Lo 0-0 dell’andata lascia tutto aperto e rende la sfida dell’Amex Stadium decisiva: una vittoria garantirà la qualificazione, mentre in caso di nuovo pareggio al termine dei tempi regolamentari si potrebbe andare ai supplementari.

Brighton-Tromso: data, orario e canali