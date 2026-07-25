L'Allsvenskan 2026 prosegue con la quattordicesima giornata, che propone la sfida tra Brommapojkarna-Hammarby, in programma domenica 26 luglio alle ore 14:00. Al Grimsta IP si affrontano due squadre con obiettivi opposti: il Brommapojkarna è undicesimo con 16 punti e vuole allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, mentre l'Hammarby occupa il secondo posto con 26 punti e continua a inseguire la vetta del campionato.

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Il Brommapojkarna vuole fermare una delle big

Il

cerca punti preziosi davanti al proprio pubblico per migliorare la classifica e allontanarsi dalla zona bassa. La formazione di casa sa di affrontare una delle squadre più in forma del campionato, ma proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari. Inoltre dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui quelle degli squalificati Oliver Berg e Mads Kristian Hansen.

La squadra di casa punterà su una gara attenta dal punto di vista tattico, cercando di colpire in ripartenza e sfruttare ogni occasione a disposizione.

L'Hammarby vuole continuare la corsa al vertice

L'

arriva all'appuntamento con l'obiettivo di conquistare altri tre punti per restare nelle zone altissime della classifica. La formazione di Stoccolma sta vivendo un buon momento e punta a confermarsi anche in trasferta, facendo leva sulla qualità della propria rosa. In settimana il club ha inoltre ufficializzato l'arrivo del centrocampista Amin Boudri, rinforzo importante in vista del prosieguo della stagione.

Gli ospiti cercheranno di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, sfruttando possesso palla e qualità offensive per indirizzare la sfida.

Il momento delle due squadre

Il

ha bisogno di punti per consolidare la propria posizione in classifica e affronta una sfida molto impegnativa contro una delle pretendenti al titolo.

L'Hammarby, invece, vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi e mantenere il passo delle prime della classe. Una vittoria esterna rappresenterebbe un altro segnale importante nella corsa al vertice.

Le probabili formazioni di Brommapojkarna-Hammarby

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida importante della quattordicesima giornata di Allsvenskan.

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