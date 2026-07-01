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La sfida di tennis tra Jenson Brooksby e Ignacio Buse è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 12:00. Un confronto tra due giocatori appartenenti a generazioni diverse, con l'americano che proverà a sfruttare la propria esperienza nel circuito maggiore contro il giovane peruviano, alla ricerca di un risultato di prestigio.

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Brooksby arriva a questo appuntamento con la volontà di ritrovare continuità ai massimi livelli. L'americano è un giocatore molto particolare, capace di variare continuamente il ritmo degli scambi e di mettere in difficoltà gli avversari grazie alla sua straordinaria capacità difensiva e alla sua intelligenza tattica.

Buse, invece, rappresenta una delle giovani promesse del tennis sudamericano. Il peruviano possiede un gioco aggressivo e una buona intensità da fondo campo, qualità che proverà a sfruttare anche sull'erba di Wimbledon.

Dove vedere Brooksby-Buse in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Brooksby-Buse, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Brooksby proverà a sfruttare le sue variazioni e la grande capacità di leggere il gioco per togliere ritmo all'avversario.

Buse cercherà invece di giocare in maniera aggressiva e di prendere l'iniziativa negli scambi per mettere pressione all'americano.

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