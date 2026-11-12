Il primato da proteggere e una rincorsa da alimentare. Bulgaria-Islanda si gioca venerdì 13 novembre 2026 alle 20:45 italiane, allo stadio Hristo Botev di Plovdiv, per la quinta giornata del Gruppo 4 della Lega C di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli ospiti guidano il raggruppamento con otto punti, ma lo 0-0 dell’ultima uscita contro l’Estonia ha lasciato aperta la corsa alla promozione. La Bulgaria, terza a quota quattro, arriva invece dalla vittoria in Lussemburgo e vuole sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla capolista. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Bulgaria-Islanda in TV: dove seguire i collegamenti

La sfida sarà inserita nella programmazione di, con inizio alle. La trasmissione alternerà le immagini provenienti dai diversi campi impegnati nella serata europea, proponendo aggiornamenti e collegamenti anche da Plovdiv., senza una trasmissione integrale dedicata alla singola partita. Per accedere al canale sarà necessario un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto. La formula permetterà di seguire anche l’evoluzione di Lussemburgo-Estonia, l’altro incontro del raggruppamento, in programma contemporaneamente.

Chi preferisce seguire la serata online potrà utilizzare NOW, con il Pass Sport, oppure Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati. Su NOW sarà possibile accedere alla programmazione di Sky Sport Calcio dall’app per i dispositivi compatibili o attraverso il sito della piattaforma. Sky Go consentirà invece di guardare il canale da smartphone, tablet e computer utilizzando il proprio account. Anche in streaming saranno proposti i collegamenti di Diretta Gol, con passaggi tra le diverse partite. Per seguire Bulgaria-Islanda bisognerà quindi selezionare la trasmissione multipla della Nations League prevista dalle 20:45.

Il momento della Bulgaria

Ilha dato allala prima vittoria del girone e un punto di partenza dopo un avvio complicato. Il bilancio resta di un successo, un pareggio e due sconfitte, con, ma l’ultima uscita ha restituito fiducia alla squadra. La fase di transizione in panchina aggiunge un elemento delicato alla preparazione della partita.

Dopo l’uscita di scena di Aleksandar Dimitrov, la guida è stata affidata ad interim ad Atanas Ribarski, chiamato a dare continuità al risultato ottenuto in trasferta. Contro l’Islanda servirà soprattutto una prova equilibrata. La Bulgaria deve cercare punti per ridurre il distacco dalle prime posizioni, ma concedere spazi troppo ampi potrebbe favorire gli attaccanti avversari. Ritrovare ordine e compattezza sarà importante quanto aumentare una produzione offensiva finora contenuta.

Il momento dell’Islanda

Dove può decidersi la sfida

Le possibili scelte di Ribarski e Gunnlaugsson

si presenta a, con due vittorie e due pareggi. Gli otto punti raccolti la collocano al primo posto, ma l’ultimo 0-0 in Estonia ha evidenziato la necessità di essere più concreta vicino alla porta. La squadra diha mantenuto equilibrio e solidità, senza però trasformare il lavoro offensivo nel gol che avrebbe potuto cambiare la partita. In Bulgaria cercherà una risposta soprattutto sotto questo aspetto. Il precedente dell’andata offre fiducia ai nordici, capaci in quell’occasione di superare gli avversari. Il ritorno presenta però un contesto diverso: la Bulgaria arriva da un successo e l’Islanda dovrà gestire la pressione di chi occupa la vetta, con due sole giornate ancora da disputare.Il confronto sulle corsie potrebbe incidere sull’andamento della gara. Se la Bulgaria riuscirà a coinvolgere Despodov e Kirilov con continuità, potrà costringere gli esterni offensivi islandesi a un maggiore lavoro di copertura e alleggerire la pressione sulla propria difesa.cercherà invece di accompagnare il possesso con più precisione negli ultimi metri rispetto alla trasferta in Estonia. Gli inserimenti di Ellertsson potrebbero diventare utili per aggiungere un uomo vicino agli attaccanti e mettere alla prova la protezione offerta dalla mediana bulgara. Per entrambe sarà importante scegliere. I padroni di casa hanno bisogno di accorciare le distanze, mentre gli ospiti vogliono difendere la vetta: un eventuale vantaggio iniziale cambierebbe sensibilmente la gestione della partita.Ladovrebbe confermare il, contra i pali e una difesa composta da Popov, Petkov, Petrov e Nürnberger. In mezzo al campo sono attesi, incaricati di proteggere la linea arretrata e avviare la manovra.dovrebbero agire alle spalle di, riferimento centrale dell’attacco. La capacità dei trequartisti di avvicinarsi alla punta potrebbe essere decisiva per evitare che resti isolata.

L’Islanda dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Davanti a Valdimarsson sono attesi Palsson, Ingason, Gretarsson e Tómasson, mentre Ellertsson, Johannesson e Traustason dovrebbero comporre il centrocampo. Nel tridente offensivo spazio a Hlynsson, Óskarsson e Gudjohnsen. I loro movimenti dovranno offrire soluzioni sia per attaccare la profondità sia per liberare gli inserimenti dei centrocampisti.

BULGARIA (4-2-3-1): Dimitrov; Popov, Petkov, Petrov, Nürnberger; Kraev, Krastev; Despodov, Kostadinov, Kirilov; Kolev. Allenatore: Ribarski.

ISLANDA (4-3-3): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Tómasson; Ellertsson, Johannesson, Traustason; Hlynsson, Óskarsson, Gudjohnsen. Allenatore: Gunnlaugsson.

Orario e informazioni essenziali di Bulgaria-Islanda