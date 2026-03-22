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Bulls-Rockets diretta tv live: la NBA in streaming gratis

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Lo streaming gratis della gara Bulls-Rockets: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Bulls e Rockets si gioca alle ore 01:00 tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. I Bulls vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare il proprio rendimento stagionale, mentre i Rockets cercano un successo in trasferta per dare continuità ai risultati e restare competitivi nella Western Conference.

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La diretta di Bulls-Rockets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

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    • Il momento delle due squadre

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    I Bulls proveranno a imporre il proprio ritmo e sfruttare le soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.

    I Rockets punteranno su energia e intensità, cercando di giocare una gara aggressiva per conquistare una vittoria importante lontano da casa.

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