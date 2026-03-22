La sfida NBA tra Bulls e Rockets si gioca alle ore 01:00 tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. I Bulls vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare il proprio rendimento stagionale, mentre i Rockets cercano un successo in trasferta per dare continuità ai risultati e restare competitivi nella Western Conference.