La sfida NBA tra Bulls e Rockets si gioca alle ore 01:00 tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. I Bulls vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare il proprio rendimento stagionale, mentre i Rockets cercano un successo in trasferta per dare continuità ai risultati e restare competitivi nella Western Conference.
La diretta streaming
Bulls-Rockets diretta tv live: la NBA in streaming gratis
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Bulls proveranno a imporre il proprio ritmo e sfruttare le soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.
I Rockets punteranno su energia e intensità, cercando di giocare una gara aggressiva per conquistare una vittoria importante lontano da casa.
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