Domenica 10 maggio alle 15:30 ci sarà una delle sfide più avvincenti del campionato tedesco. Al Volksparkstadion di Amburgo si presenta il Friburgo, in piena lotta per provare a conquistare l'accesso alla prossima Conference League.

L'Amburgo arriva alla partita con 34 punti, distante otto dal Wolfsburg fermo a 26. Naviga in quella che è la metà della classifica e dovrebbe concludere il suo campionato in modo tranquillo. Di tutt'altro parliamo con riferimento al Friburgo, dato che i tedeschi registrano 44 punti in classifica e sono al settimo posto, che permette l'accesso alla Conference League. La loro posizione, però, è tutto tranne che certa. Infatti, all'ottavo posto ci sta il l'Eintracht Francoforte con un solo punto in meno, mentre l'Augusta è a -4. Dunque c'è parecchia concorrenza e ogni punto diventa decisivo in questo momento della stagione. Purtroppo per loro, però, migliorare la propria posizione in classifica è praticamente impossibile. L'Hoffenheim infatti ha 58 punti e viaggia a ritmi supersonici rispetto alle squadre al di sotto in classifica, che hanno anche rimediato qualche sconfitta nelle ultime prestazioni.

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