Sabato 21 febbraio scende in campo il Bayern Monaco. La squadra di Vincent Kompany affronterà l'Eintracht Francoforte nella cornice dell'Allianz Arena. Il fischio d'inizio è in programma alle 15:30. Scopri dove guardare Bayern Monaco-Eintracht Francoforte in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
Lo streaming live
Bundesliga, Bayern Monaco-Eintracht Francoforte: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il Bayern Monaco vanta ancora un importante vantaggio in classifica sul Borussia Dortmund, secondo a -6. I bavaresi, però, sono inciampati nelle ultime giornate facendo recuperare terreno ai loro rivali, che dal canto loro sono stati bravi ad accorciare le distanze. Nelle ultime cinque partite il Bayern ha raccolto un pareggio e tre vittorie, rimediando anche una sconfitta. Il Francoforte, dal canto suo, non si presenta come la squadra perfetta per insidiare e colpire la capolista, dato che condivide lo stesso trend altalenante di risultati. Il Bayern, quindi, si presenta con il favore dei pronostici.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Bayern Monaco-Eintracht Francoforte
Dove vedere Bayern Monaco-Eintracht Francoforte in diretta TV e streaming live—
Bayern Monaco-Eintracht Francoforte sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
