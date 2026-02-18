Dove vedere Bayern Monaco-Eintracht Francoforte in diretta TV e streaming live

Sabato 21 febbraio scende in campo il Bayern Monaco . La squadra di Vincent Kompany affronterà l 'Eintracht Francoforte nella cornice dell'Allianz Arena. Il fischio d'inizio è in programma alle 15:30. Scopri dove guardare Bayern Monaco-Eintracht Francoforte in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Bayern Monaco vanta ancora un importante vantaggio in classifica sul Borussia Dortmund, secondo a -6. I bavaresi, però, sono inciampati nelle ultime giornate facendo recuperare terreno ai loro rivali, che dal canto loro sono stati bravi ad accorciare le distanze. Nelle ultime cinque partite il Bayern ha raccolto un pareggio e tre vittorie, rimediando anche una sconfitta. Il Francoforte, dal canto suo, non si presenta come la squadra perfetta per insidiare e colpire la capolista, dato che condivide lo stesso trend altalenante di risultati. Il Bayern, quindi, si presenta con il favore dei pronostici.