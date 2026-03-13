Bundesliga, Hoffenheim-Wolfsburg: lo streaming gratuito del match

Hoffenheim-Wolfsburg si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:30 alla PreZero Arena per la 26ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 13 marzo - 19:23

Alla PreZero Arena si prepara una sfida importante della 26ª giornata di Bundesliga, dove Hoffenheim-Wolfsburg si affronteranno sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:30. Un confronto che mette di fronte due squadre determinate a raccogliere punti pesanti in una fase della stagione in cui ogni risultato può incidere sugli equilibri della classifica.

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Dove vedere Hoffenheim-Wolfsburg in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

La gara Hoffenheim-Wolfsburg sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, che detiene i diritti della Bundesliga in Italia. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go per gli abbonati. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:30 alla PreZero Arena.

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Il momento delle due squadre — L’Hoffenheim sta vivendo una stagione positiva e continua a rimanere nelle posizioni alte della graduatoria. La squadra ha costruito gran parte del proprio rendimento grazie alle prestazioni casalinghe, dove ha dimostrato solidità e continuità offensiva. Giocare alla PreZero Arena rappresenta spesso un vantaggio per i padroni di casa, che proveranno a sfruttare il sostegno del pubblico per continuare la propria corsa.

Il Wolfsburg, invece, è una squadra capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco e di ottenere risultati importanti anche lontano dal proprio stadio. I biancoverdi fanno della compattezza difensiva e delle ripartenze rapide uno dei loro punti di forza, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive in una gara che si preannuncia equilibrata.

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