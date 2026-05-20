Coronado da urlo, ma che gol ha fatto l'ex Trapani e Palermo in Copa Sudamericana?

Il match tra Puerto Cabello e Juventud rappresenta uno snodo importante per il Gruppo B di Copa Sudamericana. Le due squadre arrivano alla sfida racchiuse in pochi punti di distanza e con la concreta possibilità di giocarsi ancora la qualificazione alla fase successiva. Il Puerto Cabello, forte del fattore campo, proverà a riscattare il pesante 4-0 subito nella gara d’andata in Uruguay, risultato che aveva evidenziato tutte le difficoltà dei venezuelani contro l’intensità e l’organizzazione dello Juventud.

Dall’altra parte, lo Juventud arriva con maggiore fiducia nei propri mezzi dopo aver fermato anche l’Atlético-MG, confermandosi squadra solida e capace di adattarsi ai diversi momenti della partita. Guarda ora il match di Coppa Sudamericana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Cabello-Juventud: probabili formazioni

: Graterol; Vargas, Ramos, Obradovic, Rosales; Gonzalez, Bamba, Moreno; Flores, Ponce, Castillo.: Eduardo Sarago

Juventud (4-1-4-1): Sosa; Morosini, Pernicone, Mas, Rabino; Cecchini; Boselli, Roldan, Pérez, Cruz; Mimbacas. Allenatore: Sergio Blanco

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