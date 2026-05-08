Cadice-La Coruna mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi ma entrambe con enorme bisogno di punti in questo finale di stagione di Liga 2. I padroni di casa sono pienamente coinvolti nella corsa salvezza, ma sono reduci da un periodo negativo; gli ospiti invece sono in corsa per la promozione diretta e devono vincere per mettere pressione ad Almeria e Racing Santander. Guarda ora Cadice-La Coruna GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ilsi presenta al match trascinandosi una crisi che nelle ultime settimane è diventata sempre più pesante: appena una vittoria nelle ultime dieci giornate, otto sconfitte e una squadra che concede mediamente 2 gol a partita. Il pareggio per 2-2 sul campo della Cultural Leonesa ha interrotto la serie di ko consecutivi, ma non ha cancellato i problemi difensivi di una squadra che continua a subire troppo facilmente.Dall’altra parte arriva invece unche sta vivendo una fase completamente diversa della stagione. I galiziani occupano il terzo posto a quota 68 punti, sono in piena corsa alta e nelle ultime dieci giornate hanno perso soltanto una volta. La squadra di Antonio Hidalgo ha costruito il proprio momento positivo attraverso continuità e controllo delle partite. Il successo per 2-1 contro ilha confermato il momento positivo dei biancoblù.: Aznar; Diaz, Kovacevic, Recio, Climent; Suso, Ortuno, Diarra, Cordero; Marti, Garcia-Pascual.: Imanol Idiakez

Deportivo (3-4-2-1): Fernandez; Navarro, Noubi, Barcia; Altimira, Rodriguez, Soriano, Quagliata; Cruz, Hernadez; Nsongo. Allenatore: Antonio Hidalgo

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