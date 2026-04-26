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Nuovo appuntamento con LaLiga 2 propone una sfida con obiettivi opposti: Cadice-Las Palmas, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:30. Il Cadice, diciottesimo con 38 punti, è alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Las Palmas, settimo a quota 60 punti, punta a consolidare la propria posizione in zona playoff e continuare a inseguire le prime posizioni. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Gaizka Garitano, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato, puntando su solidità difensiva e ripartenze rapide. Ontiveros, Diarra e Tabatadze agiranno alle spalle di Ortuno, con l’obiettivo di creare occasioni e sfruttare al massimo le opportunità offensive.

Il Las Palmas, guidato da Luis Garcia Fernandez, risponde con lo stesso modulo, cercando di imporre qualità e ritmo nel possesso palla. Fuster agirà da riferimento offensivo supportato da Gil e Pejino, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la difesa avversaria e continuare la corsa playoff.

Le probabili formazioni di Cadice-Las Palmas

Ci si attende una partita in cui il Cadice proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi in chiave salvezza, mentre il Las Palmas cercherà di imporre il proprio gioco e la propria qualità tecnica per portare a casa un risultato importante. In una sfida così delicata, la gestione dei ritmi e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.

Cadice (4-2-3-1): Aznar, Pereira, Recio, Moreno, Carcelen, Fernandez, Ortuno, Ontiveros, Diarra, Tabatadze. Allenatore: Gaizka Garitano

Las Palmas (4-2-3-1): Horkas, Clemente, Barcia, Suarez, Rozada, Amatucci, Loiodice, Pejino, Gil, Fuster, Lukovic. Allenatore: Luis Garcia Fernandez

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