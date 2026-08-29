L’Unipol Domus è pronta per il primo grande appuntamento casalingo della stagione: Cagliari-Inter. Domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45, i rossoblù di Fabio Pisacane ricevono l’Inter di Cristian Chivu nella seconda giornata di Serie A. Entrambe arrivano con tre punti: i sardi hanno espugnato il Tardini battendo 1-0 il Parma, mentre i campioni d’Italia hanno mandato subito un segnale al campionato travolgendo il Monza per 4-1. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Cagliari ha già dimostrato a Parma di saper interpretare partite nelle quali è necessario concedere il possesso all’avversario e aspettare il momento giusto per colpire. Alla Domus avrà inoltre dalla propria parte la spinta del pubblico. La qualità offensiva dell’Inter resta però superiore e Chivu dispone anche di numerose alternative per cambiare la partita nella ripresa. Prima del fischio d’inizio puoi dare un’occhiata anche agli altri eventi sportivi della giornata: VERIFICA LE DIRETTE PRESENTI SU GOLDBET, CONSULTA GLI APPUNTAMENTI LIVE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure ESPLORA IL PALINSESTO DI VINCITÙ PER SCOPRIRE LE PARTITE IN PROGRAMMA.

Dove vedere Cagliari-Inter in TV e streaming

Cagliari-Inter si giocherà domenica 30 agosto alle 20:45 e sarà uno dei tre incontri della seconda giornata trasmessi anche da Sky. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW. La telecronaca Sky sarà affidata a Federico Zancan, affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico. La gara sarà naturalmente disponibile anche su DAZN, che trasmette tutte le partite della Serie A 2026/27.

MILANO, ITALIA - 22 AGOSTO: Piotr Zielinski dell’Inter festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Monza, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 22 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Cagliari, Pisacane riparte dal colpo di Parma

Non poteva cominciare molto meglio il campionato del Cagliari. La formazione sarda ha conquistato tre punti pesanti sul campo del Parma grazie alla rete decisiva di Alessandro Romano, mostrando immediatamente alcune delle caratteristiche che Pisacane vuole trasferire alla propria squadra. I rossoblù hanno saputo soffrire nei momenti più complicati, mantenendo equilibrio e compattezza per poi sfruttare l’occasione decisiva. Il successo del Tardini assume ancora maggiore valore considerando che è arrivato lontano dalla Sardegna e permette al Cagliari di affrontare una delle favorite del campionato senza l’urgenza di dover immediatamente muovere la classifica.

Contro l’Inter servirà inevitabilmente una partita differente. Il Cagliari avrà probabilmente meno possesso e dovrà essere particolarmente attento quando i nerazzurri allargheranno il gioco sulle corsie. Pisacane dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-2-1, cercando densità nella zona centrale. Le indicazioni della vigilia vedono Adopo e Daniel Maldini agire alle spalle di Mendy, chiamato a sostenere gran parte del peso offensivo.

Inter, Chivu vuole dare continuità al 4-1 dell’esordio

L’Inter ha cominciato la difesa dello scudetto mostrando immediatamente i muscoli. Il 4-1 contro il Monza, firmato da Calhanoglu, Zielinski, Esposito e Bisseck, della prima giornata ha evidenziato una squadra già capace di produrre molto in fase offensiva e soprattutto di coinvolgere diversi uomini nella costruzione delle occasioni. Per Cristian Chivu, però, la trasferta di Cagliari rappresenta un test differente. Alla Domus i nerazzurri troveranno presumibilmente meno spazi e un avversario pronto a rallentare il ritmo della partita per poi provare a ripartire.

Una delle conferme più interessanti dovrebbe arrivare dall’attacco. Francesco Pio Esposito, protagonista di un ottimo esordio, è nuovamente candidato a partire dall’inizio e questa volta dovrebbe farlo accanto a Lautaro Martinez. Una coppia che unisce fisicità, capacità di giocare spalle alla porta, profondità e qualità negli ultimi metri. In mezzo al campo il riferimento rimane Hakan Çalhanoğlu, con Nicolò Barella e Piotr Zielinski ai suoi lati. Sulle fasce Chivu dovrebbe invece confermare Andy Diouf a destra e Federico Dimarco a sinistra.

PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Alessandro Romano del Cagliari festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio, disputata allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Le chiavi della partita

La gestione degli spazi sarà probabilmente uno degli aspetti determinanti. Il Cagliari dovrà cercare di mantenere le linee molto vicine, evitando soprattutto di concedere libertà a Çalhanoğlu nella prima costruzione. Lasciare al turco tempo per alzare la testa significherebbe permettergli di trovare rapidamente Dimarco oppure i movimenti degli attaccanti. L’Inter cercherà invece di allargare la struttura difensiva rossoblù. Il movimento degli esterni può diventare fondamentale per creare corridoi centrali nei quali Barella e Zielinski possano inserirsi.

Da seguire con attenzione anche Pio Esposito. La sua presenza fisica offre ai nerazzurri una soluzione diretta quando il pressing del Cagliari impedisce la costruzione dal basso: l’attaccante può ricevere spalle alla porta e consentire alla squadra di risalire il campo. Per i padroni di casa sarà fondamentale sfruttare le transizioni. Daniel Maldini può diventare particolarmente pericoloso se riuscirà a ricevere tra centrocampo e difesa, soprattutto nelle situazioni in cui gli esterni dell’Inter saranno molto avanzati.

Cagliari-Inter: data, orario e canali