In occasione della sesta giornata del Girone B di Serie C, domenica 20 settembre alle ore 17:30 si affrontano Campobasso e Pineto all'Axum Molinari Stadium. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 7 punti, mentre gli ospiti sono a quota 6 dopo le prime cinque giornate di campionato. Il Campobasso è reduce dal pareggio per 2-2 sul campo del Grosseto, mentre il Pineto ha chiuso sull'1-1 la sfida interna contro il Forlì.VEDI CAMPOBASSO-PINETO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Campobasso cerca di dare continuità ai quattro punti raccolti nelle ultime due trasferte, mentre il Pineto vuole tornare al successo dopo il pareggio contro il Forlì, arrivato nonostante quasi un'ora giocata in superiorità numerica. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Campobasso-Pineto. Dove vedere Campobasso-Pineto in diretta TV e streaming La sfida Campobasso-Pineto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La Serie C 2026/27 è infatti trasmessa integralmente da Sky e NOW, con la programmazione televisiva delle singole gare distribuita sui diversi canali Sky Sport. Per cercare Campobasso-Pineto nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Campobasso-Pineto tra le partite di domenica 20 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. Prima di avviare la diretta streaming, è opportuno verificare il proprio abbonamento e le eventuali condizioni di accesso previste dalla piattaforma scelta, oltre all'orario ufficiale del calcio d'inizio. Campobasso-Pineto: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Campobasso-Pineto

Campobasso-Pineto Competizione: Serie C, Girone B, 6ª giornata

Serie C, Girone B, 6ª giornata Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Axum Molinari Stadium, Campobasso

Axum Molinari Stadium, Campobasso Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Campobasso Il Campobasso arriva alla sfida con 7 punti e una striscia recente che ha restituito fiducia alla formazione rossoblù. Dopo le sconfitte contro Spezia e Gubbio, la squadra di Domenico Di Michele ha infatti raccolto la vittoria per 1-0 sul campo del Vado e il successivo 2-2 contro il Grosseto. In Toscana il Campobasso è riuscito a recuperare due volte lo svantaggio, confermando una certa pericolosità sulle palle inattive e mantenendo aperta la partita fino alla fine. La gara di Grosseto ha però lasciato anche alcune situazioni da gestire. Papini, espulso nella trasferta precedente, torna a disposizione, mentre il portiere Spurio deve scontare la squalifica dopo il rosso rimediato nell'ultimo turno. Il tecnico Domenico Di Michele è inoltre chiamato a valutare le rotazioni dopo due trasferte ravvicinate, con una squadra che nelle prime cinque giornate ha segnato sette reti subendone altrettante. Prado, Stoppa e Carfora sono tra i giocatori già andati a segno in campionato, mentre Bifulco è ancora alla ricerca della prima rete stagionale. Sul piano tattico, il Campobasso ha utilizzato il 4-3-1-2 nella vittoria sul Vado, con Stoppa alle spalle della coppia Prado-Bifulco. La presenza di un trequartista alle spalle delle due punte permette ai rossoblù di attaccare centralmente, mentre il lavoro delle mezzali deve garantire equilibrio quando la squadra perde palla. Contro il Pineto sarà importante soprattutto la gestione del possesso, considerando che gli abruzzesi prediligono una costruzione palla a terra. Il momento del Pineto Il Pineto si presenta all'Axum Molinari con 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle prime cinque giornate. La formazione di Enrico Barilari ha iniziato il campionato con il pareggio sul campo del Latina, ha perso 1-0 contro il Livorno e successivamente ha ottenuto il pareggio a Perugia. Il successo per 2-1 contro la Sambenedettese ha rappresentato il primo acuto stagionale, prima dell'1-1 interno contro il Forlì. Proprio contro il Forlì, il Pineto ha avuto una situazione favorevole per quasi un'ora dopo l'espulsione di Rosetti al 37'. Gli abruzzesi hanno però faticato a trasformare la superiorità numerica in occasioni decisive, trovando il pareggio con Vigliotti al 41' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa la squadra di Barilari ha continuato ad attaccare, ma senza riuscire a completare la rimonta. Il tecnico ha comunque sottolineato la volontà della squadra di giocare palla a terra e di costruire una partita aperta. Il rientro di Delle Monache amplia inoltre le possibilità offensive del Pineto. Barilari ha convocato 21 giocatori per l'ultima gara, con Tonti, Alessandretti, Frare, D'Orazio e Vigliotti tra gli elementi utilizzati con maggiore continuità. Il sistema di riferimento è il 3-4-2-1, nel quale Delle Monache e Pellegrino possono muoversi alle spalle della punta, mentre Germinario e Lombardi presidiano la zona centrale del campo. Le probabili formazioni di Campobasso-Pineto Il Campobasso dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2 già utilizzato contro il Vado. Con Spurio squalificato, Apsits è candidato a partire tra i pali, mentre il rientro di Papini permette a Di Michele di ricomporre la linea difensiva. Stoppa dovrebbe agire alle spalle di Prado e Bifulco, con Gargiulo e Pierno candidati a occupare due delle tre posizioni del centrocampo. Le rotazioni restano possibili dopo il doppio impegno ravvicinato e alcune scelte dipenderanno dalle condizioni fisiche dei giocatori. Il Pineto dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 di Enrico Barilari, con Tonti in porta e Alessandretti, Frare e D'Orazio davanti a lui. Scheffer e Ienco sono candidati sulle corsie esterne, mentre Germinario e Lombardi dovrebbero comporre la coppia centrale. Il rientro di Delle Monache lo porta verso una maglia da titolare sulla trequarti insieme a Pellegrino, alle spalle di Vigliotti. Guadagni e Forte rappresentano le principali alternative nelle zone offensive. CAMPOBASSO (4-3-1-2): Apsits; Cristallo, Papini, Celesia, Coccia; Gargiulo, Pierno, Agazzi; Stoppa; Prado, Bifulco. Allenatore: Domenico Di Michele. PINETO (3-4-2-1): Tonti; Alessandretti, Frare, D'Orazio; Scheffer, Germinario, Lombardi, Ienco; Delle Monache, Pellegrino; Vigliotti. Allenatore: Enrico Barilari.