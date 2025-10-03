Il Girone B di Serie C non si ferma e continua e propone altre sfide ad alta tensione: sabato 4 ottobre alle ore 17:30 tocca al Campobasso che accoglie in casa la Vis Pesaro. Si tratta di un match molto equilibrato, a differenza di quello che potrebbe suggerire la classifica. Il campionato è ancora molto lungo, ma questa gara sarà essenziale per confermare le ambizioni di entrambi i club. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Campobasso-Vis Pesaro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta
Campobasso-Vis Pesaro, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Il match, in programma sabato 4 alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi e inoltre su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
IlCampobasso si presenta a questa sfida con 11 punti in classifica che certificano un buon inizio di campionato che vale la quinta posizione. Gli ospiti, invece, si ritrovano più giù in classifica a quota 7 punti: una distanza non troppo ampia che può consentire ancora rimonte e colpi di scena. LaVis Pesaropuò quindi puntare al colpo esterno, senza badare troppo ai pronostici.
Le probabili formazioni di Campobasso-Vis Pesaro—
Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri
Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone
