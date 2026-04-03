Cantu-Sassari: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Cantu-Sassari in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 17:35)

La sensazione alla vigilia è che questa sfida dica molto più sulla solidità mentale delle due squadre che sul puro talento in campo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CANTU-SASSARI SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Cantù e Sassari arrivano infatti con lo stesso record, 7 vittorie e 16 sconfitte, ma con stati d’animo molto diversi dopo l’ultimo turno di Serie A. I brianzoli hanno ottenuto una vittoria netta contro Trieste, 97-76, mentre Sassari è uscita sconfitta dal proprio parquet contro Treviso, 103-108. La gara del 4 aprile al PalaDesio mette quindi di fronte due formazioni simili nei numeri, ma diverse nell’approccio alle partite.

Dal punto di vista statistico, Cantù viaggia a 85 punti di media e si distingue per una buona circolazione di palla con 18,9 assist a partita. Sassari produce leggermente di più in attacco, con 86,2 punti, ma concede 90,4 punti di media, dato che evidenzia una fase difensiva meno solida.

Oltre ai numeri, però, conta soprattutto l’identità che le due squadre stanno mostrando. Cantù appare oggi più organizzata e riconoscibile nel proprio sistema di gioco: ha punti di riferimento chiari e un asse efficace tra esterni e lunghi. Inoltre il ritorno a giocare stabilmente a Desio è stato indicato dal club come un elemento importante nella lotta per la salvezza.

Sassari, invece, continua a basarsi molto sul talento offensivo e sulle fiammate dei suoi giocatori più creativi. Quando però le partite entrano nelle fasi più delicate — gestione dei possessi, difesa sulle transizioni, lavoro a rimbalzo — la squadra sarda tende a perdere un po’ di equilibrio. In sfide come questa, spesso non è il talento offensivo a fare la differenza, ma la capacità di mantenere ordine e lucidità nei momenti decisivi.