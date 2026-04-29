La sfida tra Caracas e Racing in Copa Sudamericana mette di fronte due percorsi opposti nel girone. Il Caracas arriva ancora imbattuto, forte di una difesa molto solida, il Racing invece ha collezionato un successo e una sconfitta e non può più sbagliare in ottica qualificazione. Guarda ora Caracas-Racing GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Caracas

Qui Racing

In Copa Sudamericana ilha ottenuto risultati positivi come la vittoriae un buon rendimento casalingo, mentre ha anche pareggiato partite importanti come il. Nel complesso recente del girone, il dato principale è che il Caracas è ancora

Il Racing arriva invece con un andamento più altalenante nelle ultime uscite di coppa. Ha alternato risultati come la sconfitta 2-3 contro Botafogo, la vittoria 1-0 contro Independiente Petrolero e il ko 0-2 contro River Plate (in altre competizioni ravvicinate), mostrando quindi maggiore variabilità nei risultati. In Sudamericana il suo bilancio recente è di 1 vittoria e 1 sconfitta nelle prime due partite del girone.

Caracas-Racing, probabili formazioni

: Benítez; Fereira, Quinto, Mago, Yendis: La Terrazza, Covea, Correa; Reinoso, Fernandez, Vegas.

Racing (4-3-3): Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo, Volpe; Rodriguez, S. Sosa, Fernandez; Vergara, Martinez, G. Sosa.

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