Caracas-Racing: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Sudamericana su Bet365

Vincenzo Bellino
TIFO RACING

Racing Avellaneda, dalla sedia a rotelle al tifo sul traliccio: tutto in un attimo!

La sfida tra Caracas e Racing in Copa Sudamericana mette di fronte due percorsi opposti nel girone. Il Caracas arriva ancora imbattuto, forte di una difesa molto solida, il Racing invece ha collezionato un successo e una sconfitta e non può più sbagliare in ottica qualificazione. Guarda ora Caracas-Racing GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Caracas-Racing: dove vedere la Copa Sudamericana in Streaming e in Tv

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Partite in streaming live
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Qui Caracas

In Copa Sudamericana il Caracas ha ottenuto risultati positivi come la vittoria 1-0 contro Independiente Petrolero e un buon rendimento casalingo, mentre ha anche pareggiato partite importanti come il 1-1 contro Botafogo. Nel complesso recente del girone, il dato principale è che il Caracas è ancora imbattuto dopo le prime gare (1 vittoria e 2 pareggi).

Qui Racing

Il Racing arriva invece con un andamento più altalenante nelle ultime uscite di coppa. Ha alternato risultati come la sconfitta 2-3 contro Botafogo, la vittoria 1-0 contro Independiente Petrolero e il ko 0-2 contro River Plate (in altre competizioni ravvicinate), mostrando quindi maggiore variabilità nei risultati. In Sudamericana il suo bilancio recente è di 1 vittoria e 1 sconfitta nelle prime due partite del girone.

Caracas-Racing, probabili formazioni

Caracas (4-3-3): Benítez; Fereira, Quinto, Mago, Yendis: La Terrazza, Covea, Correa; Reinoso, Fernandez, Vegas.

Racing (4-3-3): Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo, Volpe; Rodriguez, S. Sosa, Fernandez; Vergara, Martinez, G. Sosa.

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