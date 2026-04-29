Caracas-Racing: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Sudamericana su Bet365
Racing Avellaneda, dalla sedia a rotelle al tifo sul traliccio: tutto in un attimo!
La sfida tra Caracas e Racing in Copa Sudamericana mette di fronte due percorsi opposti nel girone. Il Caracas arriva ancora imbattuto, forte di una difesa molto solida, il Racing invece ha collezionato un successo e una sconfitta e non può più sbagliare in ottica qualificazione. Guarda ora Caracas-Racing GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Caracas-Racing: dove vedere la Copa Sudamericana in Streaming e in TvCARACAS RACING COPA SUDAMERICANA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Caracas e Racing in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Caracas-Racing nel palinsesto Live
Qui CaracasIn Copa Sudamericana il Caracas ha ottenuto risultati positivi come la vittoria 1-0 contro Independiente Petrolero e un buon rendimento casalingo, mentre ha anche pareggiato partite importanti come il 1-1 contro Botafogo. Nel complesso recente del girone, il dato principale è che il Caracas è ancora imbattuto dopo le prime gare (1 vittoria e 2 pareggi).
Qui Racing
Il Racing arriva invece con un andamento più altalenante nelle ultime uscite di coppa. Ha alternato risultati come la sconfitta 2-3 contro Botafogo, la vittoria 1-0 contro Independiente Petrolero e il ko 0-2 contro River Plate (in altre competizioni ravvicinate), mostrando quindi maggiore variabilità nei risultati. In Sudamericana il suo bilancio recente è di 1 vittoria e 1 sconfitta nelle prime due partite del girone.
Caracas-Racing, probabili formazioniCaracas (4-3-3): Benítez; Fereira, Quinto, Mago, Yendis: La Terrazza, Covea, Correa; Reinoso, Fernandez, Vegas.
Racing (4-3-3): Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo, Volpe; Rodriguez, S. Sosa, Fernandez; Vergara, Martinez, G. Sosa.
Guarda ora Caracas-Racing GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA