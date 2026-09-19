In occasione della sesta giornata del Girone A di Serie C, domenica 20 settembre alle ore 20:30 si affrontano Folgore Caratese e Giana Erminio, in una sfida importante per due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La formazione brianzola ha raccolto 2 punti, mentre i biancazzurri sono fermi a quota 1. La partita si disputa all'AlbinoLeffe Stadium di ZanicaVEDI CARATESE-GIANA ERMINIO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Folgore Caratese di Nicola Belmonte arriva dal pareggio per 0-0 sul campo della Pergolettese, mentre la Giana Erminio di Alessio Gambirasio ha conquistato il primo punto stagionale grazie al 2-2 interno contro il Trento. Per entrambe le squadre, quindi, la sfida rappresenta un'occasione per dare continuità ai segnali positivi dell'ultimo turno. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Caratese-Giana Erminio.

Dove vedere Caratese-Giana Erminio in diretta TV e streaming

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. La programmazione della Serie C 2026/27 prevede infatti la trasmissione delle gare del campionato sulle piattaforme Sky e NOW.

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Caratese-Giana Erminio: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Caratese-Giana Erminio

Competizione: Serie C, Girone A, 6ª giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 20:30

Stadio: AlbinoLeffe Stadium, Zanica

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento della Folgore Caratese

La

ha conquistato il secondo punto del proprio campionato grazie allo 0-0 maturato giovedì sul campo della Pergolettese. La squadra di

, alla prima stagione in Serie C dopo la storica promozione conquistata nella scorsa annata, ha mantenuto la porta inviolata al Voltini e ha dato continuità al percorso di crescita dopo il pareggio ottenuto contro il Novara.

Contro la Pergolettese la formazione brianzola ha mostrato soprattutto attenzione nella fase difensiva, riuscendo a contenere le iniziative dei padroni di casa. Mezsargs, D'Amico e Spalluto rappresentano alcune delle principali soluzioni offensive a disposizione di Belmonte, mentre la struttura difensiva vista nelle ultime uscite offre una base sulla quale costruire la ricerca della prima vittoria stagionale.

Il momento della Giana Erminio

La

ha mosso finalmente la propria classifica nel turno infrasettimanale, pareggiando 2-2 contro il Trento. La squadra di

era reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, ma ha trovato la forza di reagire due volte allo svantaggio, conquistando un punto importante soprattutto per il modo in cui è arrivato.

Il tecnico biancazzurro ha sottolineato dopo la partita la capacità della squadra di reagire e di creare diverse occasioni nel secondo tempo. Muhameti ha firmato il primo gol della Giana, mentre Samele ha realizzato al 78' la rete del definitivo 2-2. Il centrocampo dovrà garantire maggiore equilibrio, mentre Renda e Magazzù restano due riferimenti per la fase offensiva.

Le probabili formazioni di Caratese-Giana Erminio

La

dovrebbe ripartire dalla struttura utilizzata nelle ultime gare, con una difesa a tre e una linea mediana chiamata a sostenere sia la fase di possesso sia le transizioni.

sono tra i giocatori più utilizzati nel reparto arretrato, mentre Castellano rappresenta uno dei riferimenti della zona centrale. Mezsargs e D'Amico possono agire a sostegno della punta, con Spalluto candidato al ruolo di riferimento avanzato. L'ultimo undici ufficiale contro la Pergolettese conferma la presenza di diversi di questi elementi.

La Giana Erminio dovrebbe invece confermare l'impostazione con tre difensori e cinque uomini a centrocampo. Nell'ultima partita Gambirasio ha utilizzato Mora, Rovinelli e Ghezzi davanti a Mazza, mentre Muhameti, Zanchetta e Pinto hanno composto la zona centrale. Comelli e Nucifero possono nuovamente essere utilizzati sulle corsie, con Renda e Magazzù candidati alla conferma in attacco. Samele, dopo il gol contro il Trento, rappresenta un'altra soluzione offensiva.

FOLGORE CARATESE (3-4-2-1): Salvalaggio; Samotti, Gega, Bassino; Bellia, Castellano, Duca, Balzano; Mezsargs, D'Amico; Spalluto. Allenatore: Nicola Belmonte.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Mora, Rovinelli, Ghezzi; Comelli, Muhameti, Zanchetta, Pinto, Nucifero; Renda, Magazzù. Allenatore: Alessio Gambirasio.