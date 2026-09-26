Il Carpi si prepara ad accogliere l’Arzignano Valchiampo al Cabassi per una sfida che, almeno nello stadio biancorosso, rappresenta una prima volta. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, ma soltanto in Veneto: l’unico precedente risale infatti alla stagione 2019-20, quando il Carpi si impose per 1-0 grazie alla rete di Enej Jelenic. Il ritorno, inizialmente previsto al Cabassi, non venne mai disputato a causa dell’interruzione del campionato provocata dalla pandemia. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

A distanza di oltre sei anni, dunque, il confronto torna a riproporsi con le due squadre che arrivano all’appuntamento attraverso percorsi differenti. Il Carpi cerca una risposta dopo alcune rimonte subite nelle prime giornate, mentre l’Arzignano si presenta con l’entusiasmo di chi ha saputo ribaltare due partite consecutive. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Carpi-Arzignano in Diretta TV e in Streaming

Carpi-Arzignano si gioca domenica 27 ottobre alle ore 17:30 allo Stadio Sandro Cabassi di Carpi ed è valida per il settimo della Serie C 2026/27 (Girone A). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 254 di Sky Sport, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone

Qui Carpi

Qui Arzignano

Carpi-Arzignano, probabili formazioni

Il Carpi si presenta alla sfida con qualche interrogativo legato soprattutto alla gestione dei vantaggi. I biancorossi hanno infatti subito, due delle quali completate proprio nei minuti finali, quando la partita sembrava ormai indirizzata. Un aspetto sul qualedovrà lavorare per evitare di disperdere altri punti dopo averli conquistati sul campo. Contro l’Arzignano, inoltre, il tecnico dovrà fare a meno di, fermato dalla contrattura rimediata nella gara con il Novara. In difesa dovrebbe quindi tornare la coppia composta da, con l’underdestinato a completare il reparto.L’Arzignano arriva invece al Cabassi sulle ali di, entrambe ottenute al termine di una rimonta. La squadra diha infatti ribaltato prima ile poi l’, mostrando carattere e capacità di reagire alle difficoltà. Un rendimento che certifica una squadra capace di restare dentro la partita anche nei momenti più complicati e che si presenta a Carpi con una fiducia alimentata dagli ultimi risultati.: Scacchetti; Zagnoni, Rossini, Desole; Casarini, Bagatti, Astrologo, Cecotti; Morosini, Puletto; Carcani. All. Cassani

Arzignano Valchiampo (3-5-1-1): Manfrin; De Santis, Milillo, Bernardi; Fosu, Moretti, Gatti, Lakti, Cariolato; Penta; Mattioli. All. Di Donato

Carpi-Arzignano: data, orario e canali