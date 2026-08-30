Il Cabassi apre le porte a una sfida interessante tra Carpi e Juventus , due squadre che arrivano alla seconda giornata della Serie C Girone A con stati d'animo differenti. I padroni di casa sono attualmente al diciassettesimo posto e sono ancora a caccia dei primi punti, mentre la Juventus II occupa l'ottava posizione dopo aver iniziato il campionato con una vittoria. VEDI CARPI-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Carpi-Juventus II: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si disputa allo stadio Cabassi, casa del Carpi, e rappresenta un appuntamento importante della seconda giornata della Serie C Girone A.

Partita: Carpi-Juventus II

Carpi-Juventus II Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Cabassi

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Il Carpi occupa attualmente il diciassettesimo posto dopo aver iniziato il campionato con una sconfitta contro l'Union Brescia.

La Juventus II è invece ottava in classifica e ha conquistato 3 punti grazie al successo di misura ottenuto nella prima giornata contro il Novara.

Le due formazioni arrivano quindi all'appuntamento con obiettivi differenti: il Carpi cerca una reazione immediata davanti al proprio pubblico, mentre i bianconeri vogliono dare continuità al buon esordio.

Il momento del Carpi

Il Carpi è chiamato a cambiare marcia dopo una partenza complicata. La formazione guidata da Stefano Cassani ha perso la prima partita stagionale contro l'Union Brescia e si trova già nella parte bassa della classifica.

Uno dei principali aspetti da correggere riguarda la fase difensiva, che ha mostrato alcune fragilità nel debutto. Il fattore campo può però rappresentare un'arma importante per i biancorossi, chiamati a sfruttare il sostegno dei propri tifosi per cercare i primi punti.

Anche il rendimento delle ultime cinque partite evidenzia qualche difficoltà: il Carpi ha raccolto 2 vittorie e 3 sconfitte, un bilancio che rende ancora più importante trovare continuità.

La sfida contro la Juventus II sarà quindi un primo banco di prova per capire se la squadra riuscirà a reagire rapidamente alla sconfitta dell'esordio.

Il momento della Juventus

La Juventus ha invece iniziato il campionato nel migliore dei modi, conquistando subito tre punti contro il Novara.

La formazione di Massimo Brambilla ha ottenuto una vittoria di misura e ha inoltre mantenuto la porta inviolata, mostrando una buona organizzazione difensiva già nella prima uscita stagionale.

L'ottavo posto in classifica rappresenta una posizione decisamente più tranquilla rispetto a quella del Carpi e permette ai bianconeri di affrontare la trasferta con maggiore fiducia.

L'obiettivo sarà ora dare continuità al successo ottenuto all'esordio. Il Carpi, però, avrà dalla propria parte il fattore campo e la necessità di reagire dopo la sconfitta contro l'Union Brescia.

La sfida del Cabassi si presenta quindi come un confronto tra una squadra alla ricerca del riscatto e una formazione che vuole confermare le buone sensazioni mostrate nella prima giornata.