Al Sandro Cabassi va in scena Carpi-Ospitaletto, sfida valida per il quinto turno del Girone A di Serie C 2026/27. La partita è in programma giovedì 17 settembre alle ore 21:00 e mette di fronte il Carpi, fermo a 4 punti dopo le prime quattro giornate, e l'Ospitaletto, secondo in classifica con 10 punti. I biancorossi arrivano dalla sconfitta interna per 2-1 contro il Cittadella, mentre i lombardi hanno travolto 3-0 la Juventus Next Gen nell'ultimo turno.VEDI CARPI-OSPITALETTO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Carpi di Stefano Cassani cerca una risposta dopo due sconfitte nelle prime quattro giornate, mentre l'Ospitaletto di Andrea Quaresmini ha iniziato il campionato senza perdere, con tre vittorie e un pareggio. La formazione bresciana ha inoltre segnato 9 gol subendone appena 2 e si presenta al Cabassi con la possibilità di mantenere il contatto con la vetta. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Carpi-Ospitaletto.

Dove vedere Carpi-Ospitaletto in diretta TV e streaming

La sfida del

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. La programmazione della quinta giornata conferma il calcio d'inizio alle 21:00 di giovedì 17 settembre.

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Carpi-Ospitaletto: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Carpi-Ospitaletto

Competizione: Serie C 2026/27, Girone A, quinta giornata

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Sandro Cabassi, Carpi

Diretta TV: Sky Sport 257

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Carpi

Il

ha raccolto 4 punti nelle prime quattro giornate, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli e il successo esterno per 1-0 sull'AlbinoLeffe, la formazione emiliana è stata battuta 2-1 dal Cittadella al Cabassi. Nell'ultima gara, il gol di Martin Montipò aveva portato avanti i biancorossi, raggiunti nella ripresa da Paolucci e poi superati dalla rete di Antonucci all'87'.

La squadra di Stefano Cassani ha finora realizzato 6 gol, incassandone 8. Leonardo Morosini è tra i principali riferimenti offensivi e ha già trovato due volte la via della rete in campionato. Contro l'Ospitaletto il Carpi dovrà ritrovare continuità dopo un avvio caratterizzato da risultati alterni e sfruttare il fattore campo per interrompere la serie negativa interna.

Il momento dell'Ospitaletto

L'

è una delle squadre più in forma del Girone A. Dopo il 2-0 al Lumezzane all'esordio e l'1-1 sul campo dell'AlbinoLeffe, i rossoblù hanno superato 3-1 l'Arzignano Valchiampo e poi hanno rifilato un netto 3-0 alla Juventus Next Gen. Il bilancio di 10 punti dopo quattro giornate vale il secondo posto in classifica.

La formazione di Andrea Quaresmini ha trovato con continuità la porta, con 9 reti realizzate e soltanto 2 subite. Francesco Galuppini e Francesco Gobbi rappresentano due delle principali soluzioni offensive, mentre Davide Stefanoni è già a quota 2 gol. Il successo contro la Juventus Next Gen ha inoltre confermato la solidità dell'Ospitaletto, capace di mantenere la porta inviolata per la seconda volta in quattro giornate.

Le probabili formazioni di Carpi-Ospitaletto

Il

dovrebbe riproporre il 3-4-2-1, con Scacchetti tra i pali e Zagnoni, Rossini e Desole a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce potrebbero agire Vaglica e Casarini, con Figoli e Astrologo al centro della mediana. Morosini e Puletto sono candidati a muoversi alle spalle di Montipò, riferimento offensivo centrale. La stessa struttura era stata utilizzata da Cassani nell'ultima gara contro il Cittadella.

L'Ospitaletto potrebbe invece affidarsi al 4-4-2. Ferrante dovrebbe essere confermato in porta, con Gualandris, Nessi, Possenti e Casali davanti a lui. Mondini, Tigani, Panatti e Messaggi sono le soluzioni indicate per il centrocampo, mentre Galuppini e Gobbi potrebbero comporre la coppia offensiva. È lo stesso assetto utilizzato nell'ultima uscita contro la Juventus Next Gen.

CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Rossini, Desole; Vaglica, Figoli, Astrologo, Casarini; Morosini, Puletto; Montipò. Allenatore: Stefano Cassani.

OSPITALETTO (4-4-2): Ferrante; Gualandris, Nessi, Possenti, Casali; Mondini, Tigani, Panatti, Messaggi; Galuppini, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini.