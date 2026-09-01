Si fa sul serio: la gara di coppa Italia di Serie C Carpi-Pro Vercelli è un dentro o fuori interessante: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live
Juventus, tanti auguri McKennie: gli auguri speciali del club bianconero
Il Carpi torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 18:30, la formazione biancorossa ospiterà la Pro Vercelli allo stadio Sandro Cabassi in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. L’incontro è stato ufficialmente programmato dalla Lega Pro alle 18:30 e la vincente affronterà, sempre in gara secca, la vincente di Ravenna-Forlì.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il Carpi proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico del Cabassi, mentre la Pro Vercelli arriverà in Emilia con l’obiettivo di conquistare una qualificazione importante in trasferta. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Dove vedere Carpi-Pro Vercelli in TV e streamingCarpi-Pro Vercelli si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Sandro Cabassi, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. Al momento, nelle programmazioni ufficiali disponibili, non risulta prevista una diretta televisiva o streaming ufficiale della partita in Italia.
Il Carpi vuole sfruttare il fattore CabassiIl Carpi arriva a questa sfida con la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico e con l’obiettivo di proseguire il cammino nella Coppa Italia di Serie C. La formazione biancorossa cercherà di sfruttare il fattore Cabassi, provando a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.
La gara rappresenta un appuntamento importante per il percorso stagionale del Carpi, che dovrà affrontare con attenzione una sfida senza possibilità di rimonta. I padroni di casa cercheranno quindi di trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e solidità, evitando di concedere spazio agli avversari.
La Pro Vercelli cerca il colpo in trasfertaLa Pro Vercelli arriva al Cabassi con la volontà di affrontare la partita con personalità e di conquistare il passaggio al turno successivo. Per la formazione piemontese sarà importante gestire con attenzione i momenti più delicati, cercando di sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nel corso dell’incontro.
Giocare in trasferta non impedirà alla Pro Vercelli di provare a mettere in difficoltà il Carpi. La capacità di mantenere compattezza e attenzione potrebbe essere decisiva, soprattutto contro una squadra che potrà contare sulla spinta del proprio pubblico.
Le chiavi della partitaLa sfida mette di fronte un Carpi deciso a sfruttare il fattore campo e una Pro Vercelli pronta a cercare una qualificazione importante in trasferta. I padroni di casa proveranno a prendere in mano l’incontro, mentre gli ospiti dovranno cercare di mantenere equilibrio e sfruttare eventuali spazi.
Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. La pressione, la gestione delle occasioni e la capacità di mantenere lucidità nei momenti più importanti saranno elementi fondamentali per conquistare il passaggio al turno successivo.
Carpi-Pro Vercelli: data, orario e canali
- Partita: Carpi-Pro Vercelli
- Competizione: Coppa Italia Serie C 2026/2027
- Turno: secondo turno eliminatorio
- Formula: gara secca
- Data: mercoledì 2 settembre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: Sandro Cabassi
- Diretta TV: la partita non risulta al momento trasmessa in Italia
- Diretta streaming ufficiale: non risulta al momento prevista una diretta ufficiale
- Telecronaca: da definire
© RIPRODUZIONE RISERVATA