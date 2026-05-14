L’aria di Casarano profuma di impresa, adrenalina e sogni che continuano a diventare realtà una partita dopo l’altra. Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:00, allo stadio Giuseppe Capozza, Casarano-Union Brescia si giocheranno un pezzo pesantissimo di stagione nei quarti di finale playoff di Serie C. Da una parte una squadra che sta vivendo il momento più emozionante della propria storia recente, dall’altra una formazione costruita per salire e guidata dall’esperienza di Eugenio Corini. È la classica sfida tra entusiasmo e pressione, tra chi vola sulle ali dell’imprevedibilità e chi sente il dovere di arrivare fino in fondo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CASARANO-UNION BRESCIA CLICCA SU BET365.

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Il Casarano arriva a questa sfida con un livello di entusiasmo semplicemente travolgente. La squadra pugliese ha costruito un percorso playoff incredibile, eliminando prima Monopoli e Cosenza e poi completando una rimonta spettacolare contro il Renate. Dopo il 2-0 subito all’andata, i rossoblù hanno ribaltato tutto con un clamoroso 3-0 in trasferta, confermando di essere una squadra capace di accendersi improvvisamente e trasformare l’inerzia delle partite.

L’Union Brescia, invece, entra soltanto adesso nella fase playoff grazie al secondo posto conquistato nel Girone A. La squadra lombarda ha trovato continuità e identità soprattutto dopo l’arrivo di Eugenio Corini, allenatore che è riuscito a dare equilibrio e mentalità ad un gruppo inizialmente troppo discontinuo. I biancazzurri non hanno retto il ritmo del Vicenza, ma restano una delle squadre più complete della categoria.

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