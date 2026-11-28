Il Capozza ha già dimostrato che il prestigio dell’avversario non basta a intimidire il Casarano. Casarano-Catania, domenica 29 novembre 2026 alle 14:30 allo stadio Giuseppe Capozza, offre ai salentini un’altra occasione per misurarsi con una squadra costruita per traguardi importanti. La sedicesima giornata del Girone C arriva in una classifica nella quale pochi punti possono cambiare prospettive e umori: per la formazione di Luciano Zauri, dare seguito alle prove offerte contro alcune delle migliori del raggruppamento significherebbe rafforzare la fiducia nel proprio percorso. GUARDA CASARANO-CATANIA IN STREAMING SU BET365.

Il Catania deve invece recuperare qualcosa che va oltre il risultato dell’ultima partita. Il pareggio con il Bari ha frenato ancora la rincorsa e lasciato aperti interrogativi sulla capacità di creare occasioni. La distanza dalla prima posizione impone di guardare soprattutto al lavoro immediato: ritrovare collegamenti tra i reparti, servire meglio gli attaccanti e trasformare il possesso in pericoli reali. In Salento servirà una prestazione convincente contro una squadra che ha già dimostrato di saper complicare la giornata alle avversarie più quotate. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CASARANO-CATANIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Casarano-Catania in tv e streaming: i canali della partita

, con inizio alle. L’incontro sarà trasmesso integralmente: chi segue il programma pomeridiano della Serie C potrà quindi raggiungerlo direttamente attraverso uno dei due canali indicati. La visione online passa da. Nel primo caso occorre il; nel secondo, un abbonamento Sky abilitato ai contenuti della gara. NOW permette di aprire l’evento sui dispositivi compatibili, mentre Sky Go consente ai clienti abilitati di seguire la partita anche lontano dal televisore.

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Scegliere il servizio da utilizzare per la visione; Autenticarsi con il proprio account oppure registrarsi; Aprire il programma delle dirette sportive; Individuare il calcio e gli incontri di Serie C; Selezionare Casarano-Catania tra le gare di domenica 29 novembre; Verificare che l’abbonamento attivo permetta di riprodurre l’evento.

Orario e informazioni essenziali di Casarano-Catania

Partita: Casarano-Catania.

Casarano-Catania. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata. Data: domenica 29 novembre 2026.

domenica 29 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Giuseppe Capozza, Casarano.

Giuseppe Capozza, Casarano. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma.

Il Casarano cerca continuità contro un’altra big

Catania, serve ritrovare la porta

Le probabili formazioni di Casarano-Catania

Le difficoltà create ae Monopoli, insieme al successo per 1-0 sull’Audace Cerignola, rappresentano riferimenti utili per preparare questa partita. Il Casarano ha già mostrato di poter competere contro squadre che occupano posizioni importanti, senza limitarsi ad aspettarne le iniziative. L’obiettivo diè riproporre quella capacità di stare dentro la gara con attenzione e personalità. Il confronto con il Catania richiederà anche precisione nelle uscite: perdere palloni nella propria metà campo offrirebbe agli ospiti occasioni per attaccare una difesa ancora in movimento.Lo stop imposto dalal Massimino ha aumentato il peso della trasferta salentina. La vetta dista dodici punti e la squadra dideve ritrovare regolarità per rendere più sicura la propria posizione nella corsa ai playoff. Il problema da risolvere riguarda soprattutto la qualità delle opportunità costruite. Avere riferimenti comenon basta se il pallone arriva lentamente o se chi lo riceve rimane isolato. Il Catania deve accompagnare meglio l’azione, aumentando le possibilità di passaggio negli ultimi metri.Nel, l’assenza per squalifica di Ciotti può comportare due cambiamenti collegati:torna disponibile per la difesa epotrebbe avanzare sulla destra. Obleac e Mercadante completerebbero il terzetto davanti a Farroni. A centrocampo si candidano Logoluso, Maiello e Zanellato, con Cuzzarella sulla corsia opposta.è una possibilità accanto a Patierno, mentre Grandolfo e Leonetti restano alternative offensive.

Il Catania deve fare i conti con i problemi fisici di Cabianca e Pagliai e con le condizioni da verificare di Allegretto. L’ipotesi è una difesa composta da Ierardi, Di Gennaro e Donnarumma davanti a Dini. Lunetta, nuovamente disponibile dopo la squalifica, può giocare a destra, con Bruzzaniti in corsa; Masciangelo è candidato a sinistra. Quaini e Vallocchia in mezzo, Cavuoti e Cicerelli dietro Coda, insidiato da Caturano.

Casarano (3-5-2): Farroni; Matino, Obleac, Mercadante; Gyamfi, Logoluso, Maiello, Zanellato, Cuzzarella; Chiricò, Patierno. Allenatore: Luciano Zauri.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Donnarumma; Lunetta, Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cavuoti, Cicerelli; Coda. Allenatore: Emilio Longo.