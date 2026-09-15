La Serie C torna in campo con Casarano-Audace Cerignola, sfida valida per la quinta giornata del Girone C. Il calcio d'inizio è fissato per martedì 15 settembre 2026 alle 21:00 allo stadio Giuseppe Capozza di Casarano. VEDI CASARANO-CERIGNOLA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Casarano di Vito Di Bari vuole dare continuità al successo dell'ultimo turno e risalire ulteriormente la classifica, mentre l'Audace Cerignola di Raimondo Catalano arriva all'appuntamento con l'entusiasmo di chi occupa le zone alte della graduatoria. I padroni di casa sono ottavi con 6 punti, gli ospiti secondi a quota 9. su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CASARANO-CERIGNOLA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Casarano-Audace Cerignola in diretta TV e streaming

La partita trasarà trasmessa in diretta su, con calcio d'inizio alle 21:00. La sfida sarà visibile anche in streaming suoffrendo diverse possibilità per seguire l'incontro online.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Casarano-Cerignola tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Casarano-Audace Cerignola

Per cercare eventuali modalità di visione della partita è necessario:

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Casarano-Audace Cerignola: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Casarano-Audace Cerignola

Casarano-Audace Cerignola Competizione: Serie C, Girone C, quinta giornata

Serie C, Girone C, quinta giornata Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Giuseppe Capozza, Casarano

Giuseppe Capozza, Casarano Diretta TV: Sky Sport canale 254 e NOW

Sky Sport canale 254 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Casarano

La sfida si giocheràe rappresenta parte del turno infrasettimanale di Serie C. Il calcio d'inizio è fissato alle ore. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale 254, e in streaming su NOW.

Il Casarano occupa l'ottava posizione con 6 punti e ha alternato vittorie e sconfitte nelle prime quattro giornate. La squadra di Vito Di Bari ha trovato con una certa continuità la via del gol, ma deve migliorare la tenuta del reparto arretrato. Il successo conquistato nell'ultima uscita contro il Barletta ha comunque dato una spinta positiva alla formazione rossazzurra, che ora punta a confermarsi davanti al proprio pubblico.

Qui Audace Cerignola

L'Audace Cerignola si presenta al Capozza da seconda forza del girone con 9 punti. La formazione guidata da Raimondo Catalano ha raccolto tre vittorie nelle prime quattro gare, mostrando un rendimento convincente in entrambe le fasi. Il netto successo ottenuto contro il Giugliano ha rafforzato ulteriormente le certezze della squadra, intenzionata a restare nelle posizioni di vertice.

La chiave tattica della partita

Il Casarano dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, affidandosi alla qualità del tridente composto da Leonetti, Patierno e Chiricò. L'Audace Cerignola dovrebbe invece adottare un 3-4-2-1, con Perlingieri e Vinciguerra alle spalle di Gambale. Il confronto a centrocampo e la capacità del Casarano di contenere le iniziative tra le linee saranno due aspetti decisivi dell'incontro.

Probabili formazioni

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino, Mercadante, Versienti; Maiello, Zanellato, Logoluso; Leonetti, Patierno, Chiricò. All. Vito Di Bari

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Romano; Boccadamo, Cretella, Moreso, Vitale; Perlingieri, Vinciguerra; Gambale. All. Raimondo Catalano