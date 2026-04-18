Lo streaming gratis della gara Casarano-Crotone: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 09:26)

Il Girone C di Serie C propone una sfida molto equilibrata in zona playoff: Casarano-Crotone, in programma domenica 19 aprile alle ore 20:30. Il Casarano, settimo con 53 punti, vuole sfruttare il fattore campo per superare in classifica proprio gli avversari, mentre il Crotone, sesto a quota 55 punti, punta a consolidare la propria posizione nella zona playoff e mantenere il vantaggio sui diretti concorrenti. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Casarano, allenato da Vito Di Bari, si presenta con un 3-4-3 offensivo, pronto a sfruttare la qualità del tridente e la spinta sugli esterni. Chiricò, Malcore e Ferrara guideranno l’attacco, con l’obiettivo di concretizzare le occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Crotone, guidato da Emilio Longo, risponde con un 4-4-2 equilibrato, puntando sulla solidità del centrocampo e sulla coppia offensiva Gomez-Murano. Con 55 punti, gli ospiti vogliono difendere la propria posizione e provare a consolidare la zona playoff.

Le probabili formazioni di Casarano-Crotone — Ci si attende una gara intensa e molto combattuta, con il Casarano pronto a spingere forte davanti al proprio pubblico e a cercare il sorpasso in classifica, mentre il Crotone proverà a gestire il ritmo e colpire in ripartenza. La qualità degli attaccanti e la gestione dei momenti chiave potranno risultare decisive in una sfida così equilibrata.

Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari

Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo