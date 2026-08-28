Il Casarano torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di cancellare immediatamente il pesante esordio in campionato. Venerdì 28 agosto 2026 alle ore 21:00, allo stadio Giuseppe Capozza, i salentini ospitano il Giugliano nella seconda giornata del Girone C di Serie C. Entrambe cercano la prima vittoria: la formazione di casa arriva dal 4-1 subito contro il Potenza, mentre i campani hanno inaugurato la stagione con uno spettacolare 3-3 contro la Scafatese. VEDI CASARANO-GIUGLIANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Casarano-Giugliano in diretta TV e streaming

Casarano-Giugliano sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà venerdì 28 agosto alle 21:00 e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Come accedere allo streaming di Casarano-Giugliano

Per cercare Casarano-Giugliano nel palinsesto live è necessario:

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Serie C; Cercare Casarano-Giugliano tra le partite di venerdì 28 agosto; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Casarano-Giugliano: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Casarano-Giugliano

: Casarano-Giugliano Competizione : Serie C

: Serie C Data : venerdì 28 agosto 2026

: venerdì 28 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Giuseppe Capozza

: Giuseppe Capozza Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Casarano, immediata risposta cercasi dopo Potenza

La sfida si giocherà venerdì 28 agosto ed il calcio d'inizio è

Il debutto del Casarano è stato decisamente più complicato del previsto. Il 4-1 subito a Potenza ha lasciato i salentini senza punti e ha soprattutto evidenziato problemi nella gestione della fase difensiva. Il risultato della prima giornata si inserisce inoltre in un periodo non particolarmente brillante. Considerando anche le precedenti gare ufficiali, il Casarano ha perso tre delle ultime quattro partite e ha incassato complessivamente dieci reti nelle ultime cinque.

Numeri che obbligano la squadra a cambiare registro soprattutto quando non ha il pallone. Contro un Giugliano capace di segnare tre volte nella prima giornata, concedere nuovamente spazi con facilità potrebbe diventare estremamente pericoloso. Il ritorno al Capozza offre però una possibilità importante per ripartire. Il Casarano conosce bene questo avversario e soprattutto conserva ricordi positivi degli ultimi confronti diretti. Nella passata stagione i salentini riuscirono infatti a battere il Giugliano sia all'andata sia al ritorno. Il precedente più recente, disputato proprio in casa, terminò 2-0 per il Casarano. Un dato che non può naturalmente determinare ciò che accadrà questa sera, ma che può fornire maggiore fiducia a una squadra chiamata soprattutto a ritrovare sicurezza.

Giugliano, tanti gol ma bisogna trovare equilibrio

Il Giugliano ha cominciato il campionato regalando spettacolo, anche se non sono arrivati i tre punti. Il 3-3 contro la Scafatese ha mostrato chiaramente le due facce della formazione campana. Da una parte ci sono le indicazioni positive provenienti dall'attacco. Realizzare tre reti alla prima giornata significa aver già trovato una discreta fluidità nella costruzione offensiva e diverse soluzioni per arrivare alla conclusione.

Dall'altra, però, le tre reti incassate rappresentano un campanello d'allarme. Per provare a raccogliere qualcosa al Capozza servirà una squadra maggiormente compatta, soprattutto considerando che il Casarano partirà probabilmente con un atteggiamento molto aggressivo. C'è poi un'altra tendenza particolare: il pareggio. Quattro delle ultime cinque partite ufficiali del Giugliano sono terminate senza una squadra vincitrice. I campani hanno quindi dimostrato di essere difficili da battere, ma contemporaneamente devono ritrovare quella capacità di trasformare le buone prestazioni in vittorie.

Le probabili formazioni di Casarano-Giugliano

Il Casarano di Vito Di Bari dovrebbe ripartire dall'ossatura utilizzata nella prima giornata contro il Potenza. Farroni è il riferimento tra i pali, mentre davanti a lui dovrebbero trovare spazio Versienti, Mercadante, Logoluso e Giraudo. In mezzo al campo spazio all'esperienza di Maiello, affiancato da Zanellato e Ferrara. In avanti Grandolfo dovrebbe rappresentare il riferimento centrale, con Chiricò e Cuzzarella pronti ad accompagnare la manovra offensiva.

Il Giugliano di Raffaele Di Napoli dovrebbe invece confermare buona parte dell'undici protagonista del 3-3 contro la Scafatese. Greco partirà in porta, con Improta, D'Avino, Caldore e La Vardera nel reparto arretrato. De Rosa e Forciniti dovrebbero formare la coppia davanti alla difesa, mentre sulla trequarti spazio a Esposito Gennaro, Zammarini e Balde. Il riferimento più avanzato sarà Ibe, già a segno nella prima giornata.

Casarano (4-3-3): Farroni; Versienti, Mercadante, Logoluso, Giraudo; Maiello, Zanellato, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Cuzzarella. Allenatore: Vito Di Bari.

Giugliano (4-2-3-1): Greco; Improta, D'Avino, Caldore, La Vardera; De Rosa, Forciniti; Esposito Gennaro, Zammarini, Balde; Ibe. Allenatore: Raffaele Di Napoli.