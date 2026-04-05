Lo streaming gratis della gara Casarano-Potenza: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 08:22)

Il Girone C di Serie C presenta un confronto diretto per la parte centrale della classifica: Casarano-Potenza, in programma lunedì 6 aprile alle ore 14:30. Il Casarano, nono con 47 punti, punta a consolidare la propria posizione e a rimanere vicino alla zona playoff, mentre il Potenza, decimo a 44 punti, cerca punti preziosi per risalire la classifica e avvicinarsi alle posizioni migliori. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Casarano-Potenza nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Casarano, allenato da Vito Di Bari, si affida a un 3-4-3 offensivo con Chiricò, Malcore e Ferrara a guidare l’attacco. La squadra punta a sfruttare la profondità e la velocità sulle fasce, cercando di creare superiorità numerica e occasioni da gol. Con 47 punti, i padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione in zona centrale della classifica.

Il Potenza, guidato da Pietro De Giorgio, risponde con un 4-4-2 equilibrato e solido, pronto a coprire gli spazi e a sfruttare le ripartenze. Selleri e D’Auria guideranno l’attacco, chiamati a trasformare in gol le poche ma importanti occasioni create. Con 44 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per muovere la classifica e guadagnare fiducia.

Le probabili formazioni di Casarano-Potenza — Ci si aspetta una gara tatticamente interessante, con il Casarano pronto a fare la partita e a costruire gioco attraverso le fasce, mentre il Potenza proverà a rispondere con compattezza e ordine, cercando di colpire in ripartenza. La capacità di concretizzare le occasioni sarà determinante in un match equilibrato come questo.

Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari

Potenza (4-4-2): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Petrungaro, Castorani, Felippe, Siatounis, Selleri, D'Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio