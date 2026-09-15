Casertana-Altamura, sfida di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis.
La Serie C torna in campo con la sfida tra Casertana e Team Altamura, valida per la quinta giornata del Girone C. Il calcio d'inizio è fissato per martedì 15 settembre alle 18:30 allo stadio Alberto Pinto. I padroni di casa sono ancora imbattuti e occupano il sesto posto con 8 punti, mentre gli ospiti sono sedicesimi a quota 4. VEDI CASERTANA-ALTAMURA IN DIRETTA STREAMING SU BET365
La Casertana di Vinicio Espinal arriva alla sfida con maggiore fiducia, forte di un avvio di campionato positivo e di un attacco già capace di trovare con continuità la via del gol. Il Team Altamura di Ledian Memushaj è invece chiamato a reagire dopo un inizio più complicato, caratterizzato da difficoltà soprattutto in fase offensiva e da una classifica che obbliga i pugliesi a cercare punti. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CASERTANA-ALTAMURA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Casertana-Team Altamura in diretta TV e streamingCasertana-Team Altamura sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Mix, canale 254 di Sky, con calcio d'inizio previsto per martedì 15 settembre alle 18:30. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, che trasmette le gare della Serie C insieme alla piattaforma Sky. La quinta giornata del campionato prevede infatti una copertura completa su Sky e NOW, con gli incontri distribuiti sui diversi canali della Casa dello Sport.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la competizione e verificare la presenza di Casertana-Team Altamura tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità dello streaming può variare in base alle condizioni dell'operatore, per cui è consigliabile controllare il programma poco prima dell'inizio.
Come accedere allo streaming di Casertana-Team AltamuraPer cercare le modalità disponibili per seguire la partita è necessario:
- scegliere la piattaforma tra quelle disponibili;
- effettuare l'accesso al proprio account o completare la registrazione;
- entrare nella sezione dedicata allo sport e agli eventi live;
- selezionare la Serie C;
- individuare Casertana-Team Altamura nel programma;
- verificare eventuali requisiti richiesti per la visione della gara.
Casertana-Team Altamura: data, orario e informazioni sulla partitaIl confronto dell'Alberto Pinto è in programma martedì 15 settembre 2026 e rientra nel calendario della quinta giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre arrivano all'appuntamento con obiettivi differenti: la Casertana vuole prolungare la propria striscia positiva, mentre l'Altamura cerca un'immediata reazione dopo la pesante sconfitta contro il Bari. Il fischio d'inizio è previsto alle 18:30.
- Partita: Casertana-Team Altamura
- Competizione: Serie C, Girone C, quinta giornata
- Data: martedì 15 settembre 2026
- Orario: 18:30
- Diretta TV: Sky Sport Mix, canale 254
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365 e Vincitù
Qui CasertanaLa Casertana ha iniziato la stagione mostrando una buona continuità e dopo quattro giornate è ancora imbattuta. La squadra di Espinal ha raccolto 8 punti grazie a due successi e due pareggi, riuscendo inoltre a trovare con una certa facilità la via del gol. Il 3-2 sul campo dell'Inter U23 ha confermato le qualità offensive dei campani, capaci di arrivare già a quota 10 reti in campionato. Allo stesso tempo, gli 8 gol incassati evidenziano un margine di miglioramento nella fase difensiva. Davanti al proprio pubblico, l'obiettivo sarà conquistare un'altra vittoria per restare agganciati alle zone alte della classifica.
Qui Team AltamuraIl Team Altamura deve invece lasciarsi rapidamente alle spalle il pesante 0-3 interno contro il Bari. La squadra di Memushaj ha conquistato appena 4 punti nelle prime quattro giornate e si trova al sedicesimo posto. Il principale problema riguarda la produzione offensiva: soltanto due reti realizzate finora, un dato che rende ancora più complicata la sfida contro una Casertana decisamente più prolifica. I sei gol subiti, inoltre, impongono una maggiore attenzione alla fase difensiva. La trasferta dell'Alberto Pinto sarà quindi un'occasione per cambiare passo e dare una risposta dopo l'ultima battuta d'arresto.
La chiave tattica della partitaIl confronto potrebbe svilupparsi lungo due direttrici molto diverse. La Casertana parte con il vantaggio di avere maggiore fiducia e un attacco che ha già dimostrato di poter creare e concretizzare occasioni, ma dovrà evitare di concedere troppo dietro. L'Altamura, invece, potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, cercando innanzitutto di limitare gli spazi e interrompere la circolazione offensiva dei padroni di casa. La capacità dei pugliesi di reggere la pressione e, soprattutto, di trovare soluzioni negli ultimi metri potrebbe essere determinante. Per la Casertana sarà importante non trasformare la partita in una sfida troppo aperta, mentre l'Altamura dovrà trovare maggiore incisività rispetto alle prime quattro giornate.
Probabili formazioni di Casertana-Team AltamuraCASERTANA (3-4-3): De Lucia; Belli, Kontek, Martino; Oukhadda, Di Tacchio, Pezzella, Piovanello; Henin, Castelli, Manconi. Allenatore: Espinal. TEAM ALTAMURA (4-2-3-1): Perucchini; Mogentale, Pacia, Pirrello, Falasca; Nazzaro, Dipinto; Rosafio, Curcio, Grande; Simone. Allenatore: Memushaj.
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