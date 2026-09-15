La Serie C torna in campo con la sfida tra Casertana e Team Altamura, valida per la quinta giornata del Girone C. Il calcio d'inizio è fissato per martedì 15 settembre alle 18:30 allo stadio Alberto Pinto. I padroni di casa sono ancora imbattuti e occupano il sesto posto con 8 punti, mentre gli ospiti sono sedicesimi a quota 4. VEDI CASERTANA-ALTAMURA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Casertana di Vinicio Espinal arriva alla sfida con maggiore fiducia, forte di un avvio di campionato positivo e di un attacco già capace di trovare con continuità la via del gol. Il Team Altamura di Ledian Memushaj è invece chiamato a reagire dopo un inizio più complicato, caratterizzato da difficoltà soprattutto in fase offensiva e da una classifica che obbliga i pugliesi a cercare punti. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CASERTANA-ALTAMURA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Casertana-Team Altamura in diretta TV e streaming

, con calcio d'inizio previsto per. La partita sarà disponibile anche in streaming su, che trasmette le gare della Serie C insieme alla piattaforma Sky. La quinta giornata del campionato prevede infatti una copertura completa su Sky e NOW, con gli incontri distribuiti sui diversi canali della Casa dello Sport.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la competizione e verificare la presenza di Casertana-Team Altamura tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità dello streaming può variare in base alle condizioni dell'operatore, per cui è consigliabile controllare il programma poco prima dell'inizio.