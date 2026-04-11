La sfida tra Casertana e Audace Cerignola sarà uno dei match di cartello della giornata di Serie C, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 14:30 allo stadio Alberto Pinto. Un confronto significativo per gli obiettivi di entrambe le squadre nel girone meridionale della terza serie. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CASERTANA-AUDACE SU BET365

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Il momento delle due squadre

Si prospetta una gara equilibrata e combattuta, con due formazioni organizzate e attente sotto il profilo tattico. In chiave pronostico, l’opzione più interessante appare la doppia chance Casertana o pareggio, una scelta che tiene conto del fattore campo e della buona tenuta dei padroni di casa, senza escludere un esito in equilibrio.

La Casertana, soprattutto tra le mura amiche, ha mostrato solidità e concentrazione, con un bilancio tra gol fatti e subiti che evidenzia una certa attenzione difensiva. Proprio il rendimento interno rappresenta un elemento importante per orientare la previsione.

Dall’altra parte, l’Audace Cerignola arriva con un rendimento esterno basato su ordine e disciplina tattica. La squadra costruisce con pazienza, cercando di sviluppare il gioco dal basso e colpire negli ultimi metri, affidandosi a un reparto offensivo capace di incidere nei momenti decisivi.

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