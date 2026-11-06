La prima sconfitta della gestione Stellone dà un peso particolare a Casertana-Casarano, in programma sabato 7 novembre 2026 alle 14:30 allo stadio Alberto Pinto. Nella 13ª giornata del Girone C di Serie C, i campani devono difendere il decimo posto, mentre i salentini cercano punti per avvicinarsi alla zona playoff. GUARDA CASERTANA-CASARANO IN STREAMING SU BET365.

Entrambe hanno qualcosa da correggere rispetto all’ultimo turno. La Casertana non ha trovato il gol dopo essere andata sotto a Giugliano, mentre il Casarano ha visto sfumare il vantaggio sul Foggia a pochi secondi dalla fine. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CASERTANA-CASARANO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Come seguire la diretta dal Pinto

, con calcio d’inizio alle. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende la Serie C possono sintonizzarsi sul canale oppure seguire la partita in streaming tramite. La gara sarà disponibile online anche su, con il, attraverso l’app sui dispositivi compatibili o da browser su computer. Una volta effettuato l’accesso, basta cercare l’incontro tra gli eventi in programma.

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La scheda della partita tra Casarano-Casertana

Competizione — Serie C 2026/27, Girone C.

— Serie C 2026/27, Girone C. Giornata — 13ª.

— 13ª. Data — Sabato 7 novembre 2026.

— Sabato 7 novembre 2026. Calcio d’inizio — Ore 14:30.

— Ore 14:30. Stadio — Alberto Pinto, Caserta.

— Alberto Pinto, Caserta. Diretta TV — Sky Sport 255.

— Sky Sport 255. Streaming — NOW e Sky Go.

Casertana, una rete in tre partite dopo il buon esordio di Stellone

Ilaveva dato slancio alla Casertana al debutto di Roberto Stellone, subentrato a Vinicio Espinal. Da allora sono arrivati lo, l’e la sconfitta per. Nell’ultima trasferta è bastata la rete di Esposito al 9′. La Casertana ha avuto quasi tutta la partita per recuperare, ma non è riuscita a pareggiare.

Il dato che accompagna i rossoblù al Pinto è quello dell’attacco, fermo a un gol nelle ultime tre giornate. Con Castelli e Manconi vicini, Stellone può cercare una soluzione diversa a seconda di come si dispone il Casarano. Se una punta viene incontro per giocare di sponda, l’altra può attaccare la profondità. Perché lo scambio porti a un’occasione, però, serve che Piovanello o un altro centrocampista si avvicini abbastanza da raccogliere la seconda palla e dare continuità all’azione.

Casarano, quattro punti con Zauri e una vittoria sfumata nel recupero

Lucianoha iniziato con il successo di, deciso da Grandolfo nella ripresa. Contro il Foggia, il Casarano è andato sotto sul gol di Ravasio e ha ribaltato la partita con. Dopo l’espulsione di Negro, però, i salentini hanno dovuto difendere il vantaggio in dieci e hanno incassato ilproprio nel finale.

A Caserta, Chiricò e Patierno sono indicati come coppia offensiva. Chiricò può abbassarsi per offrire una linea di passaggio a Maiello, mentre Patierno può rimanere più alto e tenere impegnati i centrali. Se il Casarano riesce a far arrivare il pallone al primo senza passare per un lancio lungo, ha più possibilità di coinvolgere anche Ciotti e Cuzzarella sulle corsie.

Probabili formazioni di Casertana-Casarano

Stellone dovrebbe schierare De Lucia tra i pali, con Martino, Rocchi e Favale nella difesa a tre. Oukhadda e Vezzoni sono attesi sulle corsie, mentre Piovanello, Mehic e Di Tacchio comporrebbero il centrocampo. In avanti spazio a Castelli e Manconi.

Casarano. Zauri dovrebbe affidarsi a Farroni in porta e a Matino, Obleac e Mercadante in difesa. Ciotti e Cuzzarella sono indicati sulle fasce, con Logoluso, Maiello e Versienti in mezzo. Chiricò dovrebbe affiancare Patierno.

CASERTANA (3-5-2) — De Lucia; Martino, Rocchi, Favale; Oukhadda, Piovanello, Mehic, Di Tacchio, Vezzoni; Castelli, Manconi. Allenatore Roberto Stellone.

CASARANO (3-5-2) — Farroni; Matino, Obleac, Mercadante; Ciotti, Logoluso, Maiello, Versienti, Cuzzarella; Chiricò, Patierno. Allenatore Luciano Zauri.