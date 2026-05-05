Dove vedere Casertana-Crotone in diretta tv e streaming gratis

Non perdere Casertana-Crotone: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 

La battaglia per entrare nella prossima serie cadetta del calcio italiano è appena iniziata. Superato il primo turno di playoff, si entra nel vivo della stagione ed un big match è quello che metterà di fronte Casertana e Crotone. La partita, che si giocherà allo Stadio Alberto Pinto, inizierà alle 20:00 di domani, 6 maggio. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CASERTANA-CROTONE SU BET365

Crotone v Juventus Next Gen - Serie C

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Il momento delle due squadre

La Casertana si presenta come la grande favorita per il passaggio del turno. Il club campano infatti ha disputato un eccellente Girone C in questa stagione ed ha battuto l'Atalanta U23 1-0, con una prestazione solida e convincente. Vero anche che alla Casertana sarebbe bastato anche un pareggio nei tempi regolamentari per superare il turno, dunque un match con una difesa ben attenta sarebbe stata sufficiente e necessaria per avvicinarsi alla finale di categoria. A decidere la sfida contro l'Atlanta è stato l'ex Napoli Coli Saco, con un gol segnato al settantottesimo minuto.

Del fattore campo ha invece beneficiato il Crotone, che ha disputato tra le mura amiche l'Audace Cerignola, pareggiando 1-1 il 3 maggio. La partita si era messa in discesa grazie al gol di Musso dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo e da lì l'inerzia della gara era in favore del Crotone: il gol del Cerignola, invece, è arrivato soltanto in pieno recupero quando ormai non c'era più tempo per ribaltare il risultato.

Le probabili formazioni di Casertana-Crotone

La Casertana scenderà in campo con un 3-5-2 solido, con in attacco Butic e Casarotto. Con un modulo più offensivo invece si presenta il Crotone, un 4-3-3 in cui la batteria di attaccanti sarà composta da Zunno, Musso ed Energe.

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Girelli, Toscano, Bentivegna, Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Di Pasquale, Cocetta, Groppelli, Novella; Vinicius, Gallo, Sandri; Zunno, Musso, Energe. All. Longo.

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