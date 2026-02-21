Casertana-Picerno Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Casertana-Picerno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio - 08:18

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17:30, allo Stadio Alberto Pinto di Caserta, va in scena il confronto della 28ª giornata del Girone C della Serie C tra la Casertana e il Picerno: i padroni di casa puntano il 4° posto, ma devono riscattare il ko dello scorso turno; ospiti nel limbo della classifica, ma reduci da un buon momento a livello di risultati.

Qui Casertana — La Casertana di Federico Coppitelli occupa la quinta posizione con 43 punti, a soli tre lunghezze dal quarto posto. L’obiettivo è chiaro: consolidare la zona playoff e, se possibile, avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice. Il rendimento interno è uno dei punti di forza della stagione: 25 punti raccolti in 13 gare casalinghe, con 7 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte. Davanti al pubblico del Pinto sono arrivati 22 gol segnati e 16 subiti, segno di una squadra capace di produrre gioco ma anche di concedere qualcosa.

Nel recente percorso la Casertana ha alternato buone prove a qualche passo falso: nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta per 3-2 in trasferta contro il Casarano, mentre prima c’era stato il pareggio interno per 2-2 contro il Crotone. In casa, però, l’intenzione è quella di tornare immediatamente alla vittoria.

Qui Picerno — Il Picerno di Valerio Bertotto si presenta con uno stato di forma interessante: nelle ultime nove partite ha perso una sola volta (1-0 contro il Benevento), collezionando quattro vittorie e quattro pareggi. La squadra lucana è attualmente quattordicesima con 29 punti, e sta cercando di allontanarsi definitivamente dalla zona più pericolosa della classifica.

In trasferta il rendimento è più altalenante: su 14 gare esterne sono arrivati 15 punti, con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, oltre a 16 gol segnati e 25 subiti. Numeri che evidenziano una certa vulnerabilità difensiva lontano da casa, ma anche la capacità di creare occasioni.

Probabili formazioni — Casertana (5-3-2): De Lucia; Kallon, Girelli, Kontek, Llano, Oukhadda; Saco, Pezzella, Toscano; Casarotto, Bentivegna. Allenatore: Federico Coppitelli

Picerno (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Baldassin, Franco, Pugliese; Guadagni, Abreu, Kanoute. Allenatore: Valerio Bertotto

