Domenica 10 maggio 2026, alle ore 21:00, andrà in scena una delle sfide più attese del primo turno dei playoff di Serie C: al centro dell’attenzione ci sarà il confronto tra Casertana FC e US Salernitana 1919, due squadre determinate a proseguire il proprio cammino verso la promozione.

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Il momento delle due squadre

La Casertana FC si presenta a questo appuntamento dopo il pareggio interno contro il Crotone, una gara che ha comunque confermato la solidità del gruppo. La squadra campana ha infatti mostrato buone certezze difensive, incassando soltanto un gol nelle ultime due partite, segnale di una struttura tattica sempre più affidabile.

Il lavoro del tecnico Federico Coppitelli ha portato equilibrio e compattezza, costruendo una squadra ordinata e difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche, dove il fattore campo potrebbe risultare decisivo in una sfida così delicata.

Dall’altra parte la US Salernitana 1919 arriva con grande fiducia dopo il successo esterno per 3-1 contro il Foggia, una vittoria che ha dato entusiasmo e consapevolezza al gruppo guidato da Giuseppe Raffaele. Il tecnico ha trasmesso alla squadra una forte identità e uno spirito collettivo che nelle ultime uscite ha fatto la differenza.

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