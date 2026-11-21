Il Massimino può riavvicinare il Catania al Bari oppure aumentare la distanza tra due squadre partite con obiettivi ambiziosi. Catania-Bari si gioca domenica 22 novembre 2026 alle 15:00, nella quindicesima giornata di Serie C Girone C, con i rossazzurri a quota 22 e i biancorossi avanti di quattro punti. GUARDA CATANIA-BARI IN STREAMING SU BET365.

La squadra di Emilio Longo cerca una risposta dopo la sconfitta contro la Salernitana e una settimana di preparazione in ritiro. Il Bari di Massimo Rastelli arriva invece dal successo sul Foggia, ma deve dimostrare di poter dare continuità ai propri risultati anche in una trasferta impegnativa. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CATANIA-BARI IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Catania-Bari

, con calcio d’inizio alle. Entrambi i canali permetteranno di seguire integralmente la partita del Massimino. Per la visione televisiva occorre un abbonamento Sky che comprenda la copertura della Serie C. Chi segue il campionato dal televisore potrà quindi raggiungere l’incontro attraversooppure selezionando direttamente il canalenella guida. La programmazione sarà dedicata al confronto tra rossazzurri e biancorossi, dal calcio d’inizio al fischio finale.

La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà di accedere alla diretta tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece la visione da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti inclusi nell’abbonamento. Per chi sceglie lo streaming è utile effettuare l’accesso prima delle 15:00, individuare la partita nella sezione degli eventi live e controllare che la riproduzione sia disponibile sul proprio account.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore con cui seguire la partita; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la guida TV o la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Catania-Bari tra gli incontri in programma; verificare che il proprio abbonamento includa la diretta prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Catania-Bari

Partita: Catania-Bari.

Catania-Bari. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata. Data: domenica 22 novembre 2026.

domenica 22 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 15:00.

ore 15:00. Stadio: Angelo Massimino, Catania.

Angelo Massimino, Catania. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

Arbitro: Gabriele Sacchi della sezione di Macerata.

Il momento del Catania

Il momento del Bari

Le probabili formazioni di Catania-Bari

Il, un risultato che ha frenato nuovamente la rincorsa rossazzurra. I 22 punti raccolti mantengono gli etnei nella parte alta della classifica, ma la distanza dalla capolista Potenza rende necessario trovare un rendimento più continuo. La preparazione del confronto con il Bari si è svolta in ritiro. Il ritorno al Massimino offre alla squadra l’opportunità di reagire davanti al proprio pubblico, dopo aver mostrato maggiori difficoltà negli ultimi impegni esterni. Longo deve soprattutto ritrovare equilibrio tra iniziativa e coperture. Contro un avversario dotato di diverse soluzioni offensive, concedere campo dopo aver perso il pallone potrebbe complicare una partita già importante sul piano della classifica.La vittoria nel derby contro ilha restituito slancio al Bari, secondo con. Ora i biancorossi cercano un risultato che confermi i progressi e permetta di mantenere aperta la rincorsa al primo posto.ha presentato la trasferta come un confronto tra squadre con ambizioni simili, sottolineando la necessità di farsi trovare pronti all’approccio degli avversari. Gestire i primi minuti sarà importante per evitare che il Catania possa alimentare subito l’entusiasmo del Massimino. L’attenzione riguarda anche la distribuzione dei compiti in attacco. Il possibile impiego contemporaneo dioffrirebbe due riferimenti con caratteristiche differenti, ma richiederebbe partecipazione collettiva quando il Bari dovrà difendere.dovrebbe confermare il, ma dovrà modificare la corsia sinistra:, concandidato a sostituirlo. Davanti asi profila il terzetto, pur con alcune condizioni fisiche ancora da valutare.è atteso in mezzo al campo, conin concorrenza. Alle spalle didovrebbe essere affiancato da uno tra

Il Bari dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Mantovani ed Elia sono candidati al centro della difesa, con Mogos e Anzolin sulle fasce. A centrocampo spazio a Darboe, Mendicino e Maggiore. Gomez potrebbe tornare titolare al centro dell’attacco, accompagnato da Butic e Della Morte. Rimane indisponibile Grgic.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cabianca, Allegretto, Ierardi; Bruzzaniti, Caligara, Quaini, Masciangelo; Cicerelli, Cavuoti; Coda. Allenatore: Emilio Longo.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Mantovani, Elia, Anzolin; Darboe, Mendicino, Maggiore; Butic, Gomez, Della Morte. Allenatore: Massimo Rastelli.