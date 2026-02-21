Non perdere Catania-Giugliano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 febbraio - 14:30

Domenica 22 febbraio va in scena il testacoda della ventottesima giornata del Girone C di Serie C: alle ore 14:30, allo Stadio Angelo Massimino, si affrontano Catania e Giugliano Calcio. Una sfida che mette di fronte obiettivi opposti ma ugualmente pesanti, in un momento cruciale della stagione. Continua a leggere l'articolo e scopri come guardare la partita di Serie C.

Dove vedere Catania-Giugliano in diretta TV e streaming gratis — Catania-Giugliano sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Catania-Giugliano su Sisal

Il momento delle due squadre — La formazione siciliana arriva all’appuntamento galvanizzata dal netto 4-0 rifilato al Trapani, un successo che ha rilanciato con forza le ambizioni rossazzurre. Il pareggio del Benevento, attualmente avanti di cinque lunghezze, mantiene infatti apertissima la corsa al primo posto. Nonostante un andamento altalenante nelle ultime settimane, il Catania resta pienamente in corsa per la vetta e punta a sfruttare il fattore campo per mettere pressione alla capolista. La qualità dell’organico e l’entusiasmo ritrovato dopo l’ultima vittoria rappresentano armi importanti in questa fase decisiva del campionato.

Di fronte ci sarà però un Giugliano in crescita, determinato a dare continuità ai recenti risultati positivi. I Tigrotti hanno conquistato due vittorie nelle ultime tre gare e stanno cercando di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Con 24 punti all’attivo e quattro lunghezze di distanza dal Latina, attualmente quindicesimo, l’obiettivo è risalire ancora e mettersi definitivamente al riparo dalla lotta salvezza. Il momento di forma incoraggiante e la ritrovata fiducia rendono il Giugliano un avversario meno semplice di quanto la classifica possa suggerire.

Le probabili formazioni di Catania-Giugliano — Il Catania scende in campo con il 3-4-2-1. Toscano elegge Forte come unico riferimento offensivo, coadiuvato da Lunetta e Forte. Il Giugliano risponde con una difesa a tre ed un folto centrocampo, con due punte a incaricarsi il peso dell'attacco: Prado e Ogunseye.

Catania (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. Allenatore: Toscano.

Giugliano (3-5-2): Greco; Laezza, Caldore, D'Avino; Marchisano, De Rosa, Zammarini, Broh, D'Agostino; Ogunseye, Prado. Allenatore: Di Napoli.