Non perdere Catania-Trapani: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 20:32)

Mercoledì 18 febbraio il Girone C di Serie C propone una sfida di grande fascino e dal peso specifico elevato. Allo Stadio Angelo Massimino andrà in scena il derby siciliano tra Catania e Trapani, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. Una gara che, al di là della classifica, accende sempre entusiasmo e tensione agonistica, soprattutto per la rivalità sportiva tra le due piazze.

Dove vedere Catania-Trapani in diretta TV e streaming gratis — Catania-Trapani sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Catania-Trapani sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Catania sta provando a restare in scia alla capolista Benevento Calcio, ma i risultati recenti hanno rallentato la corsa: soltanto due punti nelle ultime tre giornate hanno portato il distacco a +8 dalla vetta, rendendo più complicata la rincorsa alla promozione diretta in Serie B. Servirà una prova di carattere per invertire la tendenza. Il Trapani attraversa un momento ancora più difficile. I granata hanno perso le ultime tre sfide contro Team Altamura, Benevento e Giugliano Calcio 1928, mostrando fragilità soprattutto in fase difensiva. Nonostante ciò, un derby può sempre rappresentare l’occasione giusta per reagire.

Le probabili formazioni di Catania-Trapani — Il Catania scende in campo con il solito 3-4-2-1, in cui Rolfini sarà coadiuvato da Jimenez e Bruzzaniti. La formazione ospite invece scende in campo con una difesa a quattro, due centrocampisti ed un tridente a sostenere l'unico riferimento offensivo di Aronica, Battimelli.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto/Miceli, Celli; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Rolfini. All.Toscano

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Motoc, Vimercati, Nicoli; Celeghin, Nina; Matos, Winkelmann, Ortisi; Battimelli. All. Aronica