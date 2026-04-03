Lo streaming gratis della gara Cavese-Casertana: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 09:46)

Il Girone B di Serie C propone una sfida con obiettivi opposti tra metà classifica e zona playoff: Cavese-Casertana, in programma sabato 4 aprile alle ore 20:45. La Cavese occupa la tredicesima posizione con 36 punti e cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre la Casertana, quinta a quota 59 punti, punta a consolidare il proprio piazzamento nelle zone alte e restare in corsa per le prime posizioni. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — La Cavese, allenata da Fabio Prosperi, si presenta con un 5-3-2 orientato alla solidità difensiva. Ubaldi e Fusco saranno i riferimenti offensivi, con il compito di sfruttare le occasioni in ripartenza e provare a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 36 punti, i padroni di casa vogliono ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

La Casertana, guidata da Federico Coppitelli, risponde con un 5-4-1 compatto e ben organizzato. Vano sarà il terminale offensivo, supportato dagli inserimenti dei centrocampisti, pronti a sfruttare ogni spazio concesso dalla retroguardia avversaria. Con 59 punti, gli ospiti cercano continuità per restare nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Cavese-Casertana — Ci si aspetta una gara intensa e tatticamente molto equilibrata, con la Cavese pronta a difendersi con ordine e a cercare di colpire in contropiede sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. La Casertana, invece, proverà a fare la partita con maggiore qualità e organizzazione, cercando di imporre il proprio ritmo e costruire occasioni pericolose. In un match così delicato, potrebbero risultare decisivi gli episodi e la capacità di sfruttare le occasioni nei momenti chiave.

Cavese (5-3-2): Boffelli, Macchi, Nunziata, Cionek, Luciani, Amerighi, Munari, Awua, Diarrassouba, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi

Casertana (5-4-1): Di Lucia, Liotti, Bacchetti, Rocchi, Heinz, Oukhadda, Bentivegna, Pezzella, Toscano, Kallon, Vano. Allenatore: Federico Coppitelli