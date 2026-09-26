A Cava de' Tirreni la classifica non fa ancora paura, ma qualche pensiero comincia inevitabilmente a esserci. Cavese-Savoia, sabato 26 settembre alle 20:30, arriva al Simonetta Lamberti proprio quando entrambe avrebbero bisogno di trasformare una serie poco brillante in qualcosa di diverso. GUARDA CAVESE-SAVOIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Cavese aveva cominciato bene, poi sono arrivate due sconfitte consecutive contro Sorrento e Potenza. Il Savoia percorre invece una strada differente per arrivare allo stesso problema: non perde, ma da tre giornate continua a pareggiare. Per una neopromossa non è necessariamente un campanello d'allarme, ma tornare a vincere permetterebbe alla squadra di Formisano di mettere immediatamente qualche metro tra sé e la zona più complicata della classifica. Se vuoi seguire gli appuntamenti calcistici in diretta, puoi controllare le gare presenti nei diversi palinsesti: SCOPRI SU GOLDBET LE PARTITE DISPONIBILI LIVE, VAI SU LOTTOMATICA E CONSULTA GLI EVENTI DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre ENTRA SU VINCITÙ E CERCA LO STREAMING DI SCAFATESE-ALTAMURA.

Cavese-Savoia in diretta su Sky: canale, streaming e come seguirla

si disputaallo, nella settima giornata del Girone C di Serie C . La partita avrà una. Sarà quindi possibile seguire l'intero incontro sul canale dedicato, dal calcio d'inizio fino al termine della gara. Gli abbonati Sky potranno guardare Cavese-Savoia anche in streaming attraverso, accedendo dall'applicazione sui dispositivi compatibili. L'altra possibilità è, attraverso l'offerta sportiva che comprende le partite di Serie C trasmesse da Sky. Il calcio d'inizio è fissato alle: chi utilizzerà lo streaming potrà cercare direttamente l'evento Cavese-Savoia oppure collegarsi al flusso di Sky Sport 253.

Per seguire Cavese-Savoia in diretta streaming sarà necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cavese-Savoia tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Prima di Cavese-Savoia: orario, stadio e diretta in breve

Due sconfitte hanno cancellato il buon avvio: Masitto deve fermare la discesa

Il Savoia non cade, ma tre pareggi cominciano a stare stretti

Caricamento post Instagram...

Cinque uomini dietro contro gli esterni del Savoia: sulle fasce può aprirsi la partita

Cavese-SavoiaSerie C 2026/277ªsabato 26 settembre 202620:30Simonetta Lamberti, Cava de' TirreniSky Sport 253Sky Go e NOWLaaveva iniziato il campionato lasciando sensazioni incoraggianti, senza però riuscire a dare continuità ai primi risultati. Le sconfitte controhanno improvvisamente rallentato la squadra e aumentato l'importanza dell'appuntamento casalingo con il Savoia. Più che parlare già di uno scontro decisivo, il valore della partita sta nella possibilità di evitare che il momento negativo diventi qualcosa di più serio. Una terza sconfitta consecutiva avvicinerebbe ulteriormente la Cavese alle posizioni pericolose e renderebbe più pesante anche il prossimo tratto di calendario.dovrebbe insistere su una squadra abbastanza coperta, con cinque uomini nella linea difensiva e due riferimenti davanti. In una partita nella quale potrebbe essere necessario avere pazienza, sarà importante soprattutto non concedere al Savoia la possibilità di correre negli spazi.Il ritorno deltra i professionisti non è stato accompagnato da risultati particolarmente negativi. Per una squadra, riuscire a rimanere competitiva fin dalle prime giornate rappresenta già un'indicazione interessante. Il problema è che nelle ultime settimane i pareggi hanno iniziato ad accumularsi. Sonoe, se da una parte permettono alla squadra di Formisano di muovere continuamente la classifica, dall'altra rallentano inevitabilmente il tentativo di allontanarsi dalle zone più basse. La trasferta di Cava offre allora una possibilità importante. Il momento della Cavese può consentire al Savoia di giocare senza l'obbligo di prendere immediatamente il controllo della gara, aspettando eventualmente che siano i padroni di casa a scoprirsi.dovrebbe affidarsi al, con D'Amore echiamati a percorrere le corsie e Sava-Fusco come coppia offensiva. La presenza di tre centrocampisti può servire soprattutto per evitare cheriesca a ricevere con continuità tra le linee.dovrebbe rispondere con il, affidando proprio ail compito di collegare il centrocampo a Yeboah e Nepi.

La disposizione iniziale rende particolarmente interessanti le corsie. Se Martina e Tumbarello riusciranno ad alzarsi, la Cavese potrebbe essere costretta a difendere con tutti e cinque gli uomini sulla stessa linea. Se invece saranno D'Amore e Diarrassouba a prendere campo, il Savoia dovrà abbassare i propri esterni e potrebbe faticare maggiormente ad accompagnare le due punte.

Caricamento post Instagram...

Masitto può confermare il 5-3-2, Formisano si affida ancora a Meola

Ladovrebbe presentarsi con Bertini tra i pali e una linea difensiva composta da D'Amore, Fiordaliso, Peretti, Mannucci e Diarrassouba. Orlando, Esposito eoccuperanno il centrocampo, mentre davanti la coppia dovrebbe essere formata da Sava e Fusco.

Il Savoia dovrebbe rispondere con Leonardo in porta e Portanova, Noce e Cozzoli nella difesa a tre. Martina e Tumbarello saranno gli uomini di fascia, con Alfieri e Iob centralmente. Meola dovrebbe avere libertà di muoversi alle spalle di Yeboah e Nepi.

CAVESE (5-3-2): Bertini; D'Amore, Fiordaliso, Peretti, Mannucci, Diarrassouba; Orlando, Esposito, Maiolo; Sava, Fusco. All. Masitto.

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli; Martina, Alfieri, Iob, Tumbarello; Meola; Yeboah, Nepi. All. Formisano.