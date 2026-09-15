La Serie C torna in campo con Cavese-Sorrento, sfida valida per la quinta giornata del Girone C. Il calcio d'inizio è fissato per martedì 15 settembre 2026 alle 21:00, con la sede della gara ancora da definire. VEDI CAVESE-SORRENTO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Cavese di Masitto cerca punti per risalire dalla dodicesima posizione, mentre il Sorrento di Scotto arriva alla sfida da capolista a punteggio pieno. I padroni di casa hanno raccolto 5 punti nelle prime quattro giornate, gli ospiti ne hanno conquistati 12. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CAVESE-SORRENTO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Cavese-Sorrento in diretta TV e streaming

La partita tra Cavese e Sorrento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale 256, con calcio d'inizio alle 21:00. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW, offrendo diverse possibilità per seguire l'incontro online.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Cavese-Sorrento tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Cavese-Sorrento

Per cercare eventuali modalità di visione della partita è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cavese-Sorrento tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Cavese-Sorrento: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 15 settembre e rappresenta uno degli appuntamenti del turno infrasettimanale di Serie C. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21:00. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale 256, e in streaming su NOW.

Partita: Cavese-Sorrento

Cavese-Sorrento Competizione: Serie C, Girone C, quinta giornata

Serie C, Girone C, quinta giornata Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: da definire

da definire Diretta TV: Sky Sport canale 256 e NOW

Sky Sport canale 256 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Cavese

La Cavese si trova al dodicesimo posto con 5 punti dopo le prime quattro gare di campionato. Il rendimento della formazione guidata da Masitto è caratterizzato da una vittoria, due pareggi e una sconfitta, con un attacco che ha realizzato 4 reti e una difesa che ne ha incassate 5. I campani sono quindi alla ricerca di un risultato positivo per migliorare la propria posizione e avvicinarsi alla parte alta della classifica.

Qui Sorrento

Il Sorrento arriva all'appuntamento con il morale alle stelle, forte del primo posto in classifica e di un percorso finora perfetto. La squadra ha conquistato quattro vittorie consecutive, raggiungendo quota 12 punti, con appena una rete subita a fronte delle 6 realizzate. La formazione rossonera, affidata a Scotto con Maiuri indisponibile, vuole proseguire la propria marcia e difendere la vetta del Girone C.

La chiave tattica della partita

Entrambe le formazioni dovrebbero adottare il 3-5-2, creando così un confronto particolarmente interessante nella zona centrale del campo. La Cavese dovrebbe affidarsi alla coppia offensiva Orlando-Fusco, mentre il Sorrento punta su Parker e Starita. Il duello tra i reparti centrali e la capacità degli esterni di accompagnare la manovra potrebbero rappresentare gli elementi decisivi della sfida.

Probabili formazioni

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Fiordaliso; Diarrassouba, Maiolo, Awua, Visconti, D'Amore; Orlando, Fusco. All. Masitto

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Evangelisti, Cargnelutti, Loreto; Puzone, Cangianiello, Capezzi, Potenza, Crecco; Parker, Starita. All. Scotto (Maiuri indisponibile)