La terza Divisione spagnola entra nel vivo con la semifinale di ritorno dei playoff tra Celta Vigo B-Europa, in programma domenica 7 giugno alle ore 16:15. Dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata, la qualificazione alla finale resta completamente aperta e saranno i novanta minuti di ritorno a decidere quale squadra continuerà la propria corsa verso la promozione.

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Il momento delle due squadre

Il

riparte dal pareggio ottenuto all’andata e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa in una sfida che vale una stagione. La formazione galiziana ha mostrato qualità e personalità nel primo confronto e punta a sfruttare il fattore campo per conquistare la finale.

L’Europa ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione. Gli ospiti cercheranno di mantenere equilibrio e attenzione, provando a colpire nei momenti decisivi del match.

Le probabili formazioni di Celta Vigo B-Europa

Le formazioni ufficiali saranno rese note a ridosso del calcio d’inizio. Vista l’importanza della partita, entrambe le squadre dovrebbero schierare i migliori giocatori disponibili.

La gara si preannuncia molto equilibrata, con margini ridottissimi dopo l’1-1 dell’andata e una qualificazione ancora completamente in bilico.

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