Il Balaídos apre le porte a una sfida che mette di fronte Celta Vigo e Athletic Club, due squadre che arrivano al posticipo domenicale della terza giornata di Liga EA Sports con la necessità di reagire dopo un avvio complicato. I galiziani di Claudio Giraldez sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Osasuna, mentre il Bilbao di Edin Terzic arriva dal ko per 2-0 subito al Camp Nou contro il Barcellona. VEDI CELTA VIGO-BILBAO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Celta Vigo-Athletic Club

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Celta Vigo-Athletic Club: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 3ª giornata di Liga EA Sports e si disputa al Balaídos, casa del Celta Vigo.

Partita: Celta Vigo-Athletic Club

Celta Vigo-Athletic Club Competizione: Liga EA Sports

Liga EA Sports Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: posticipo domenicale

posticipo domenicale Stadio: Balaídos

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Il Celta arriva alla terza giornata con un punto e occupa attualmente la quattordicesima posizione. Il Bilbao, invece, è ancora fermo a quota zero e si trova al diciannovesimo posto dopo due sconfitte consecutive.

Per entrambe le squadre la sfida rappresenta quindi una grande occasione per invertire la rotta. I galiziani dovranno dimenticare rapidamente il passo falso contro l'Osasuna, mentre l'Athletic è chiamato a trovare la prima vittoria della stagione dopo i ko contro Barcellona e nel precedente turno.

Il momento del Celta Vigo

Il Celta Vigo arriva alla sfida con il Bilbao dopo una sconfitta per 1-2 contro l'Osasuna, maturata in una gara che sembrava essere sotto controllo. I galiziani erano passati in vantaggio con Aspas e avevano dominato buona parte dell'incontro, prima di essere penalizzati dall'espulsione di Marcos Alonso.

L'inferiorità numerica ha cambiato completamente l'inerzia della partita e il Celta ha finito per subire la rimonta degli avversari. La squadra di Giraldez dovrà quindi cercare di trasformare la rabbia per il risultato negativo in una reazione immediata.

L'assenza di Marcos Alonso costringerà il tecnico a modificare il reparto arretrato, con Starfelt pronto a tornare nell'undici iniziale insieme a Lago e Rodriguez. In avanti, invece, pesa l'infortunio di Borja Iglesias.

Swedberg e Jutgla dovrebbero avere una maglia da titolare, mentre l'ultima posizione offensiva è contesa tra l'eterno Aspas e Duran. Il Celta può dunque contare sull'esperienza del proprio capitano per provare a conquistare la prima vittoria stagionale.

Il momento dell'Athletic Club

L'Athletic Club arriva in Galizia con il morale basso dopo la sconfitta per 2-0 contro il Barcellona. La squadra di Terzic ha comunque mostrato alcuni segnali incoraggianti, soprattutto nella prima ora di gioco, riuscendo a rimanere in partita contro una delle principali candidate al titolo.

Il problema principale rimane però il risultato: i baschi hanno perso le prime due partite e si trovano già nelle zone basse della classifica. Il nuovo tecnico dovrà quindi accelerare il processo di adattamento della squadra per evitare che il difficile avvio possa compromettere gli obiettivi stagionali.

Terzic dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Sannadi pronto a insidiare Guruzeta per il ruolo di centravanti. Alle sue spalle spazio ai fratelli Williams sulle fasce e a Sancet sulla trequarti.

A centrocampo Canales dovrebbe essere confermato, mentre l'altra maglia sarà contesa tra Ruiz e Jauregizar, con quest'ultimo favorito. L'Athletic ha bisogno di ritrovare concretezza sotto porta e soprattutto di interrompere la striscia negativa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Celta de Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lato, Starfelt; Carreira, Moriba, Roman, Galan; Aspas, Jutgla, Swedberg. Allenatore: Giraldez.

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Rincon, Alvarez, Laporte, Louis-Jean; Canales, Jauregizar; Inaki, Sancet, Nico; Guruzeta. Allenatore: Terzic.