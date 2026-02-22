Celta Vigo-Maiorca: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Celta Vigo-Maiorca: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

La 25ª giornata di Liga propone la sfida tra Celta Vigo e Maiorca, in programma domenica alle 18:30. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati d’animo differenti: da una parte i galiziani in piena corsa europea, dall’altra un Maiorca impelagato nella lotta salvezza.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Celta Vigo — Il Celta Vigo occupa attualmente il settimo posto con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e sei sconfitte. I numeri raccontano di una squadra equilibrata, con 32 gol fatti e 27 subiti, ma anche di un momento non brillantissimo: sono cinque le partite consecutive senza successi. Nell’ultimo turno è arrivato un 2-2 in extremis sul campo dell’Espanyol, grazie al solito Borja Iglesias, ancora decisivo nei minuti finali.

Qui Maiorca — Situazione ben più delicata per il Maiorca, attualmente terzultimo con 24 punti. La squadra di Arrasate ha perso sei delle ultime nove partite e arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. L’ultimo ko, 1-2 contro il Betis, ha evidenziato ancora una volta fragilità difensive e difficoltà nella gestione dei momenti chiave della gara.

Celta Vigo-Maiorca, probabili formazioni — Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Roman, Lopez, Carreira; Jutgla, Iglesias, Swedberg. Allenatore: Giraldez.

Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi. Allenatore: Arrasate.

