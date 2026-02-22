Celta Vigo-Maiorca: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

La 25ª giornata di Liga propone la sfida tra Celta Vigo e Maiorca, in programma domenica alle 18:30. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati d’animo differenti: da una parte i galiziani in piena corsa europea, dall’altra un Maiorca impelagato nella lotta salvezza.
Qui Celta Vigo—
Il Celta Vigo occupa attualmente il settimo posto con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e sei sconfitte. I numeri raccontano di una squadra equilibrata, con 32 gol fatti e 27 subiti, ma anche di un momento non brillantissimo: sono cinque le partite consecutive senza successi. Nell’ultimo turno è arrivato un 2-2 in extremis sul campo dell’Espanyol, grazie al solito Borja Iglesias, ancora decisivo nei minuti finali.
Qui Maiorca—
Situazione ben più delicata per il Maiorca, attualmente terzultimo con 24 punti. La squadra di Arrasate ha perso sei delle ultime nove partite e arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. L’ultimo ko, 1-2 contro il Betis, ha evidenziato ancora una volta fragilità difensive e difficoltà nella gestione dei momenti chiave della gara.
Celta Vigo-Maiorca, probabili formazioni—
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Roman, Lopez, Carreira; Jutgla, Iglesias, Swedberg. Allenatore: Giraldez.
Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi. Allenatore: Arrasate.
