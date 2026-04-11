Dove vedere Celta Vigo-Oviedo in diretta TV e streaming gratis

All'Estadio de Balaidos va in scena domani, 12 aprile, il match tra Celta Vigo e Oviedo. La partita, che si disputerà alle 18:30, vede affrontarsi due squadre con obiettivi molto diversi ma accomunati dalla gran voglia di strappare punti nel momento nevralgico della stagione. Scopri come seguire la partita continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CELTA VIGO-OVIEDO SU BET365
Lo streaming live
Celta Vigo-Oviedo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
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Il momento delle due squadre—
Il Celta Vigo si presenta alla gara al sesto posto del campionato spagnolo, ma non certo in una situazione stabile in classifica. In questo omento infatti il Celta guadagnerebbe l'accesso alla prossima Conference League, ma dista soltanto un punto dal Betis che occupa il gradino che indirizza in Europa, palcoscenico ben differente. In basso, invece, spingono Real Sociedad, Getafe e Osasuna, per cui un pass per le coppe europee sarebbe oro. In questo contesto il Celta Vigo sta rispondendo con tre risultati utili guadagnati nelle ultime cinque giornate, tra cui l'ultima vittoria strappata sul campo del Valencia con il risultato di 2-3.
Il Real Oviedo affronta un momento molto diverso invece rispetto ai suoi prossimi avversari. Si trova all'ultimo posto in classifica ma i buoni risultati guadagnati nelle ultime apparizioni permettono di guardare con un po' più di fiducia la salvezza, anche se resta un'impresa non indifferente. Infatti, a otto partite dalla fine, sono ben sette i punti che intercorrono tra la retrocessione ed il quartultimo posto, che permette di mantenere la massima serie. Con il buon risultato contro il Siviglia, 1-0 tra le mura amiche la settimana scorsa, il Real Oviedo approccia la gara di domenica nel migliore dei modi, sperando in una vittoria o quantomeno in punti da portare a casa.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Oviedo—
Il Celta Vigo scende in campo con una difesa a tre ed un folto centrocampo, con una batteria di attaccanti composta da Jutgla, Durán e Swedberg. Gli ospite invece risponderanno con un dinamico 4-3-3 in cui ci sarà Viñas a gestire le chiavi dell'attacco, insieme a Chaira e Fernández.
Celta de Vigo (3-4-3) Radu; Fernández, Lago, Domínguez; Rueda, López, Vecino, Núñez; Jutglà, Durán, Swedberg.
Real Oviedo (4-3-3): A. Escandell; Vidal, Bailly, Calvo, López; Sibo, Fonseca, Reina; Chaira, Thiago Fernández, Viñas.
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