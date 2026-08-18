Il Celtic Glasgow ospita il LASK Linz nell'andata dei playoff di Champions League, con il passaggio alla fase campionato in palio nel doppio confronto. La sfida è in programma mercoledì 19 agosto alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del Celtic Park, casa della formazione scozzese. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla qualificazione, mentre gli austriaci proveranno a ottenere un risultato positivo in trasferta in vista del ritorno.

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Dove vedere Celtic-LASK in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Celtic

La sfida trasarà trasmessa in diretta in Italia su, con la possibilità di seguire il match anche in streaming attraversoper gli abbonati. La partita sarà inoltre disponibile online su, sempre tramite abbonamento.

Il Celtic arriva all'appuntamento europeo dopo aver confermato il proprio ruolo di protagonista nel calcio scozzese. La squadra biancoverde ha chiuso la scorsa stagione al vertice, riuscendo a completare una rimonta importante ai danni dell'Heart of Midlothian e superando anche gli storici rivali dei Rangers nel numero di campionati conquistati.

L'avvio della nuova stagione ha confermato le buone sensazioni. Dopo il successo contro il Dundee nella Scottish League Cup, il Celtic ha ottenuto un'altra vittoria convincente contro il Dundee United, mostrando una condizione già positiva. La conferma in panchina di O'Neill e l'arrivo di Hogh, reduce dall'esperienza con il Bodo/Glimt, rappresentano due elementi importanti per una squadra che vuole tornare a essere protagonista anche in Europa.

Il momento del LASK

Il LASK Linz si presenta al playoff con l'obiettivo di sorprendere una delle squadre più prestigiose del calcio britannico. La formazione austriaca dovrà affrontare una trasferta particolarmente impegnativa, ma può contare sulla possibilità di giocarsi la qualificazione nell'arco dei due incontri.

Il confronto con il Celtic rappresenta quindi un appuntamento di grande importanza per il LASK, chiamato a mantenere alta la concentrazione soprattutto nella prima gara. La squadra di Kuhbauer cercherà di limitare l'iniziativa degli scozzesi e di arrivare al ritorno con una situazione ancora aperta.

Le probabili formazioni di Celtic-LASK

Il Celtic Glasgow dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Sinisalo tra i pali e Carter-Vickers e Trusty al centro della difesa. McGregor ed Engels dovrebbero comporre la mediana, mentre Tounekti, Nygren e Yang Hyun-jun agiranno alle spalle di Hogh.

Il LASK Linz dovrebbe rispondere con un 3-5-2, affidandosi a Jungwirth in porta e a Mbuyamba, Tornich e Andrade nel terzetto arretrato. Adeniran e Usor dovrebbero formare la coppia offensiva, con cinque uomini a presidiare il centrocampo.

Celtic Glasgow (4-2-3-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Trusty, Tierney; McGregor, Engels; Tounekti, Nygren, Yang Hyun-jun; Hogh. Allenatore: O'Neill.

LASK Linz (3-5-2): Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Molgaard Jorgensen, Danek, Ljubicic, Horvath, Bello; Adeniran, Usor. Allenatore: Kuhbauer.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Celtic Park sarà il teatro di un confronto molto importante per entrambe le squadre. I padroni di casa potranno contare sull'ambiente particolarmente caldo del proprio stadio e sull'entusiasmo generato da un avvio positivo della nuova stagione.

Il LASK dovrà invece affrontare una delle trasferte più impegnative del proprio percorso europeo, cercando di contenere la spinta del Celtic e mantenere il confronto in equilibrio in vista della seconda sfida. Per gli scozzesi sarà fondamentale costruire un buon risultato davanti al proprio pubblico, mentre gli austriaci punteranno soprattutto a non compromettere la qualificazione già nella gara d'andata.

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