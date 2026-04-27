Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato

La sfida di NBA tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers si gioca nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile alle ore 01:00. Un grande classico della Eastern Conference, con due squadre storiche che si affrontano in una gara dal livello altissimo e dal peso specifico enorme nella serie. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Celtics arrivano a questo appuntamento con grande solidità e una struttura di gioco molto completa. Boston è una squadra che fa della difesa, della profondità del roster e della capacità di controllare i ritmi i suoi punti di forza principali. Nei momenti decisivi, la gestione dei possessi sarà fondamentale.

I Sixers, invece, puntano sul talento offensivo e sulla capacità di creare vantaggi individuali. Philadelphia è una squadra che può accendersi rapidamente, ma per competere contro Boston dovrà trovare continuità e solidità per tutta la durata della partita.

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Il momento delle due squadre

I

cercheranno di imporre ritmo e organizzazione, sfruttando difesa e profondità per controllare la gara.

I Sixers, dal canto loro, proveranno a fare leva sul talento offensivo per restare in partita e colpire nei momenti chiave.

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