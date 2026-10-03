In occasione dell'8ª giornata del Girone C di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 20:30 si affrontano Cerignola e Altamura allo stadio Domenico Monterisi. I padroni di casa arrivano alla sfida con 10 punti, mentre gli ospiti sono fermi a quota 7. Il Cerignola è reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Picerno, mentre l'Altamura ha perso 2-0 contro la Scafatese.VEDI CERIGNOLA-ALTAMURA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Cerignola ha raccolto tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, con 11 gol segnati e 7 subiti. L'Altamura ha invece ottenuto due successi, un pareggio e quattro sconfitte, con il ko di Agropoli contro la Scafatese che ha riportato la squadra di Ledian Memushaj a una situazione delicata in classifica. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Cerignola-Altamura**.

Dove vedere Cerignola-Altamura in diretta TV e streaming

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. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:30 di domenica 4 ottobre.

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Cerignola-Altamura: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Cerignola-Altamura

Competizione: Serie C Sky Wifi 2026/27

Giornata: 8ª giornata, Girone C

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Domenico Monterisi, Cerignola

Diretta TV: Sky Sport 254

Streaming: Sky Go e NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Cerignola

Il

ha interrotto con il 2-1 di Picerno una sequenza che lo aveva visto conquistare sette punti nelle precedenti tre giornate. La squadra di Raimondo Catalano era andata sotto di due reti al Curcio, ma ha reagito nella ripresa accorciando con

. Nel recupero è arrivato anche il gol del 2-2 di Volpe, successivamente annullato dopo la revisione al FVS.

Il sistema utilizzato contro il Picerno è stato il 3-4-2-1, con Cocorocchio, Gasbarro e Miranda davanti a Viola. Boccadamo e Vitale hanno occupato le corsie, mentre Cretella e Sellaf hanno formato la coppia centrale. Davanti, Perlingieri e D'Orazio hanno giocato alle spalle di Gambale, una soluzione che permette al Cerignola di avere due giocatori tra le linee e di attaccare rapidamente lo spazio alle spalle della difesa.

Il momento dell'Altamura

L'

arriva al derby dopo il secondo ko consecutivo in trasferta. A settembre la squadra di Memushaj aveva però trovato una reazione importante contro il Picerno, ribaltando l'1-0 iniziale e vincendo 2-1 grazie alle reti di Rosafio e Malcore. Contro la Scafatese, invece, una doppietta di Volpicelli ha deciso la partita già nella ripresa.

Al Guariglia l'Altamura ha confermato il 3-5-2, con Perucchini tra i pali e Pacia, Pirrello e Zazza nella linea difensiva. Gagliardi e Mogentale hanno occupato le corsie, mentre Nazzaro, Dipinto e Calusic hanno formato il reparto centrale. In avanti Rosafio e Malcore sono stati i riferimenti offensivi. Il derby può quindi riproporre una squadra molto compatta centralmente, con gli esterni chiamati ad accompagnare entrambe le fasi.

Le probabili formazioni di Cerignola-Altamura

Il

dovrebbe confermare gran parte dell'undici utilizzato a Picerno. Viola è favorito in porta, con Miranda, Gasbarro e Cocorocchio nella linea a tre. Boccadamo e Vitale dovrebbero presidiare le fasce, mentre Cretella e Sellaf possono essere confermati in mezzo. Perlingieri e D'Orazio sono candidati a giocare alle spalle di Gambale, anche se la presenza di Volpe e Padula offre alternative offensive a gara in corso.

L'Altamura dovrebbe ripartire dalla formazione schierata contro la Scafatese. Perucchini resta il favorito tra i pali, con Gagliardi, Pirrello, Pacia e Zazza davanti a lui nella struttura difensiva a tre. Nazzaro, Dipinto e Calusic dovrebbero comporre il centrocampo, affiancati da Mogentale e da un quinto di destra. In attacco Rosafio e Malcore restano i riferimenti più avanzati.

Cerignola (3-4-2-1): Viola; Miranda, Gasbarro, Cocorocchio; Boccadamo, Cretella, Sellaf, Vitale; Perlingieri, D'Orazio; Gambale. Allenatore: Raimondo Catalano.

Altamura (3-5-2): Perucchini; Gagliardi, Pirrello, Pacia; Nazzaro, Dipinto, Calusic, Mogentale, Zazza; Rosafio, Malcore. Allenatore: Ledian Memushaj.