Lo streaming gratis della gara Cerignola-Latina: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 08:06)

Il Girone C di Serie C mette di fronte due squadre con obiettivi differenti: Cerignola-Latina, in programma lunedì 6 aprile alle ore 14:30. Il Cerignola, ottavo con 51 punti, cerca continuità per consolidare la propria posizione nella zona playoff, mentre il Latina, quattordicesimo a quota 35 punti, è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Cerignola, allenato da Vincenzo Maiuri, si presenta con un 3-5-2 che punta su solidità difensiva e dinamismo a centrocampo. Paolucci e Cuppone guideranno l’attacco, cercando di sfruttare le opportunità e di mettere pressione alla difesa avversaria. Con 51 punti, i padroni di casa puntano a consolidare la zona playoff approfittando del fattore campo.

Il Latina, guidato da Alessandro Bruno, risponde con lo stesso modulo 3-5-2, cercando equilibrio e compattezza. Ciko e Parigi saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le poche ma importanti occasioni che si presenteranno. Con 35 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per muovere la classifica e guadagnare fiducia.

Le probabili formazioni di Cerignola-Latina — Ci si aspetta un match tatticamente equilibrato, con il Cerignola pronto a gestire il possesso e a creare superiorità sulle fasce, mentre il Latina proverà a difendersi con ordine e a colpire in ripartenza. La partita potrebbe essere decisa dalla capacità delle due squadre di sfruttare gli spazi e la concretezza sotto porta.

Cerignola (3-5-2): Greco, Todisco, Gasbarro, Ligi, Spaltro, Vitale, Bianchini, Paolucci, Russo, D'Orazio, Cuppone. Allenatore: Vincenzo Maiuri

Latina (3-5-2): Mastrantonio, Calabrese, Parodi, Marenco, Ercolano, Porro, Riccardi, Hergheligiu, Ciko, Parigi, Ekuban. Allenatore: Alessandro Bruno