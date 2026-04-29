Cerro Porteno-Palmeiras: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Libertadores su Bet365
Il vizio di mostrare gli attributi in Brasile: rosso per André in Corinthians-Palmeiras
Cerro Porteño e Palmeiras arrivano alla sfida di Libertadores con due stati di forma diversi: i paraguayani hanno raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 4, segnando poco ma difendendo con ordine; gli ospiti sono imbattuti da 5 gare (4 vittorie e 1 pareggio), con un solo gol subito. Anche i precedenti sorridono ai brasiliani, vincenti negli ultimi 6 scontri diretti in Copa Libertadores. Guarda ora Cerro Porteno-Palmeiras GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Cerro Porteno-Palmeiras: dove vedere la Copa Libertadores in Streaming e in TvCERRO PORTENO PALMEIRAS COPA LIBERTADORES DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Cerro Porteno e Palmeiras in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Cerro Porteno-Palmeiras nel palinsesto Live
Qui Cerro PortenoIl Cerro Porteño arriva a questa sfida con un rendimento piuttosto altalenante, ma con una certa solidità difensiva. Nelle ultime cinque partite ufficiali ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta in Libertadores, più un successo in campionato: ha battuto Junior 1-0, pareggiato 1-1 contro Sportivo Ameliano, fatto 0-0 contro Nacional e perso 1-0 contro Sporting Cristal.
Qui Palmeiras
Il Palmeiras, invece, arriva in una condizione decisamente più solida e continua. Nelle ultime partite ha ottenuto due vittorie consecutive in campionato brasiliano (1-0 contro Red Bull Bragantino e 1-0 contro Athletico Paranaense) e in Libertadores ha già battuto Sporting Cristal 2-1 e pareggiato 1-1 con Junior.
Cerro Porteno-Palmeiras, probabili formazioniCerro Porteno (4-2-3-1): Arias; Morel, Velazquez, Quintana, Chaparro; Piris, Paredes; Iturbe, Klimowicz, Torres; Vegetti. Allenatore: Ariel Holan
Palmeiras (4-4-2): Miguel; Giay, Gomez, Fuchs, Gabriel; Allan, Martinez, Pereira, Arias; Lopez, Sosa. Allenatore: Abel Ferreira
Guarda ora Cerro Porteno-Palmeiras GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA