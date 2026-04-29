Cerro Porteño e Palmeiras arrivano alla sfida di Libertadores con due stati di forma diversi: i paraguayani hanno raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 4, segnando poco ma difendendo con ordine; gli ospiti sono imbattuti da 5 gare (4 vittorie e 1 pareggio), con un solo gol subito. Anche i precedenti sorridono ai brasiliani, vincenti negli ultimi 6 scontri diretti in Copa Libertadores. Guarda ora Cerro Porteno-Palmeiras GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Cerro Porteno-Palmeiras: dove vedere la Copa Libertadores in Streaming e in Tv

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Qui Cerro Porteno

Qui Palmeiras

Ilarriva a questa sfida con un rendimento piuttosto altalenante, ma con una certa solidità difensiva. Nelle ultime cinque partite ufficiali ha ottenuto, più un successo in campionato: ha battuto, pareggiato, fattoe perso

Il Palmeiras, invece, arriva in una condizione decisamente più solida e continua. Nelle ultime partite ha ottenuto due vittorie consecutive in campionato brasiliano (1-0 contro Red Bull Bragantino e 1-0 contro Athletico Paranaense) e in Libertadores ha già battuto Sporting Cristal 2-1 e pareggiato 1-1 con Junior.

Cerro Porteno-Palmeiras, probabili formazioni

: Arias; Morel, Velazquez, Quintana, Chaparro; Piris, Paredes; Iturbe, Klimowicz, Torres; Vegetti.: Ariel Holan

Palmeiras (4-4-2): Miguel; Giay, Gomez, Fuchs, Gabriel; Allan, Martinez, Pereira, Arias; Lopez, Sosa. Allenatore: Abel Ferreira

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