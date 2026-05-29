Il programma del terzo turno del Roland Garros offre un confronto particolarmente intrigante tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce, attesi in campo sabato 30 maggio 2026 sul Court 7 di Parigi. Si tratta di una sfida che mette di fronte due giocatori capaci di costruire il proprio percorso nel torneo in maniera differente, ma accomunati dall'entusiasmo e dalla possibilità di raggiungere un traguardo prestigioso nello Slam francese.

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Il momento dei due tennisti

Cerundolo arriva all'appuntamento dopo aver firmato una delle sorprese più rilevanti dell'intera competizione. L'argentino è infatti riuscito a eliminare Jannik Sinner al termine di una battaglia conclusa al quinto set, ribaltando una situazione che sembrava compromessa. Nel corso del match ha saputo approfittare delle difficoltà fisiche del suo avversario, ma il successo è stato costruito soprattutto grazie alla solidità mentale, alla tenuta atletica e alla capacità di gestire con lucidità i momenti decisivi dell'incontro.

Dall'altra parte della rete ci sarà Martin Landaluce, uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale. Lo spagnolo ha confermato i progressi mostrati negli ultimi mesi conquistando il passaggio del turno contro Vit Kopriva, dopo aver già superato una sfida molto impegnativa all'esordio. Il suo cammino a Parigi testimonia una crescita costante e una crescente fiducia nei propri mezzi.

L'incontro assume un fascino particolare anche perché rappresenta una sfida inedita. Cerundolo e Landaluce, infatti, non si sono mai affrontati nel circuito professionistico e arrivano a questo confronto senza alcun precedente diretto da cui trarre indicazioni.

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