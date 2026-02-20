Cesena-Spezia, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Cesena-Spezia è una gara valida per la 26ª giornata di Serie B: i romagnoli difendono l’ottavo posto, gli Aquilotti cercano punti salvezza. Ecco dove vedere la partita in diretta TV e streaming, orario e probabili formazioni

Silvia Cannas Simontacchi 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 18:02)

Nel mezzo di un inverno inaspettato, il Cesena deve al più presto ritrovare la sua invincibile estate e difendere l'ottavo posto. Questa volta, l'ostacolo per i romagnoli sarà lo Spezia, che sta vivendo un momento altrettanto nero, e rischia grosso in chiave retrocessione. La 26^ giornata di Serie B sarà a tinte fosche, tanto sulla riviera romagnola quanto su quella ligure. I padroni di casa si presentano da ottavi in classifica con 37 punti, desiderosi di prendersi una rivalsa, gli Aquilotti invece sono diciottesimi, con soli 22 punti. Appuntamento fissato per sabato 21 febbraio 2026 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Calcio d'inizio fissato per le ore 17:15.

Sarà una sfida tutta bianconera, e decisamente interessante per la classifica.

Dove vedere Cesena-Spezia in diretta TV e streaming gratis Cesena-Spezia, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:15, è un incontro valido per la 26^ giornata di Serie B. La diretta dell'incontro verrà trasmessa su DAZN, ma un'altra alternativa è Amazon Prime Video, per gli abbonati al servizio LaB Channel.

Cesena-Spezia, come arrivano le due squadre — Reduce da due sconfitte consecutive, ma soprattutto da un avvio di 2026 shock (solo 6 punti in 7 gare), il Cesena di Michele Mignani inizia davvero a trovarsi nei guai. Nelle ultime cinque partite, la squadra di casa ha raccolto solo 1 vittoria e ben 4 sconfitte (l'ultima, una batosta contro il Venezia per 4-0). Scivolato all'ottavo posto, l'ultimo utile in chiave playoff, e a soli 4 punti di vantaggio da un Südtirol scalpitante, per il Cesena è vietato ogni ulteriore passo falso. Ma i 32 gol segnati e 34 subiti sono un dato che tradisce una squadra in confusione, con un buon potenziale offensivo, ma incapace di portarsi a casa il risultato.

Nell'altra metà campo, lo Spezia, guidato da Roberto Donadoni, naviga in acque anche peggiori. Con soli 5 punti raccolti nelle ultime 7 gare, i liguri si trovano a fare i conti con una zona della classifica sempre più pericolosa. Con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, gli Aquilotti hanno solo 4 punti di vantaggio sul Pescara, fanalino di coda. Le 20 reti segnate e le 32 subite sono lo specchio di questo scenario preoccupante.

Le probabili formazioni di Cesena-Spezia — Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Piacentini, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Frabotta; Blesa, Berti; Cerri. All: Michele Mignani

Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Comotto, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, V. Vlahovic. All: Roberto Donadoni